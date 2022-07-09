تنقية الهواء كل 20 دقيقة بمسجد المشعر الحرام وانسيايبة الدخول والخروج

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، نجاح الخطة لرعي الحجاج من بيت الله الحرام إلى مسجد المشعر الحرام بمزدلفة بعد طردهم من عرفات وسط تنظيم وإجراءات وتكامل. الخدمات التي نفذتها اللجان المختلفة العاملة في المسجد بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

تدفق دخول وخروج الحجاج

شهدت أروقة المسجد الحرام تدفقًا حيث جاء الحجاج وذهبوا، وأدى صلاة المغرب والعشاء معًا وقصرًا، متبعين هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، في جو مليء. الهدوء والخشوع.

تطوير أنظمة التكييف والتنقية

أعدت الوزارة مسجد المعشر الحرم ومرافقه، وتم إطلاق أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء بالمسجد، حيث يتم تنقية الهواء بنسبة 100٪ كل عشرين دقيقة، بينما المسجد لديه تم تجهيز السجاد بالسجاد، بالإضافة إلى تقديم خدمة الفتاوى الآلية وتوزيع آلاف الكتيبات والنشرات المتعلقة بطقوس الحج.