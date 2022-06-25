تنويه هام بشأن موعد إيداع دعم سكني

وأشار برنامج سكني إلى أن تاريخ إيداع الدعم قد تم تحديده في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ويتم الإيداع خلال فترة أقصاها 3 أيام عمل بعد اليوم الرابع والعشرين من الشهر الميلادي.

قرض الرهن العقاري المدعوم

يقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم للمستفيدين منه بهدف تمكين الأسر السعودية من امتلاك منزلها الأول عن طريق اختيار إحدى الوحدات قيد الإنشاء التي يقدمها البرنامج عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفر حوالي 150 ألف مشروع. أو عن طريق الاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، والذي يمنح للأسر، وللمستفيد حرية اختيار المواقع والتصميمات التي تناسب احتياجاته ورغباته.

الدعم السكني

برنامج “سكني” هو أحد برامج وزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية، والذي يقدم قروضاً عقارية مدعومة للأسر السعودية حتى يتمكنوا من امتلاك منزلهم الأول، للفئات التي يحددها البرنامج، ومنها المطلقات والأرامل.

يختار المستفيدون أحد المنازل قيد الإنشاء، والذي يوفره البرنامج من خلال موقعه الإلكتروني وتطبيقه الذكي على الهواتف المحمولة.