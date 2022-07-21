“تهبيط الاتحاد مع الأهلي إلَّى دوري يلو”.. هل يفعلها النصر

لا يوجد حاليا أي صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي باستثناء الكفاح من أجل النصر مع نادي الاتحاد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، مع إرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بما فِيْ ذلك مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية عقد اللاعب مع اللاعب. قلعة العالم.

* ركلة جزاء كبيرة فِيْ حالة الانتصار على الاتحاد بحمد الله

وفِيْ هذا السياق، أثار الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل الجدل فِيْ الشارع السعودي. – فِيْما يتعلق بالقرارات المتوقعة فِيْ حالة الانتصار ضد الاتحاد وحمد الله.

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وكشف الموريسل، فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن الفوز تضمن جزأين على الاتحاد ومسؤوليه ؛ كالآتي

– الحرمان من توحيد العقود “لمدتي تسجيل”.

ايقاف عدد من مسؤولي نادي الاتحاد.

إلا أن الصحفِيْ الرياضي أعلن عَنّْ “عقوبة” ثالثة فِيْ القضية، ستكون أكبر بكثير من رفض العقود ووقف الإداريين. دون الكشف عَنّْ مزيد من التفاصيل.

وتفاعل عشاق الساحرة المستديرة مع تغريدة الرسول ؛ توقع أن “يتباطأ” الاتحاد ؛ أن يطير فِيْ النادي الأهلي، فِيْ الدوري الأصفر “الدرجة الأولى”، أو حتى منع عبد الرزاق حمدالله من اللعب فِيْ المملكة مرة أخرى.