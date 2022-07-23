تهبيط الاتحاد.. مفاجأة قانونية خطيرة تمهد لـ”الكارثة التاريخية”

ينتظر جماهِيْر الجولة قرار لجنة احتراف اللاعبين السعوديين وأحوالهم، فِيْ شكوى النصر ضد نادي الاتحاد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة عائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

تصاعدت أزمة النجم الدولي والمغربي فِيْ الأشهر الأخيرة، حيث سلم النصر تسجيلات صوتية للفِيْفا ولجنة المحترفِيْن السعودية للمحادثات بين مسؤولي الاتحاد وحمد الله، خلال فترة الحماية، وسط اتهامات بـ “التحريض”.

وتضاربت الأنباء حول العقوبات المخطط لها، بعد أن وافقت اللجنة المهنية على صحة التسجيلات الصوتية المقدمة من نادي النصر، مع سؤال جاد هل يمكن أن تنهار النقابة

* قرار “محتمل” يمهد الطريق لسقوط نادي الاتحاد

من جهته كشف المحامي الرياضي أحمد الأمير عَنّْ قرار “محتمل” فِيْ قضية الحمد الله. بعد التحقق من صحة التسجيلات الصوتية.

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وأشار الأمير، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى الفقرة السابعة من المادة 8 من اللائحة المهنية. ينص على إحالة الشكوى إلَّى لجنة الانضباط والأخلاق، إذا كانت تنطوي على احتيال وفساد.

وأوضح الفقيه الرياضي أن مصطلح الفساد المذكور فِيْ المادة 8 من اللائحة المهنية. يشمل “إساءة استخدام السلطة، التلاعب بالنتائج”.

عقوبات لتغيير النتائج ؛ خصم النقاط من رصيد النادي، أو سحب البطولات والجوائز، أو حتى تحويلها إلَّى الدرجات الأدنى.