تهبيط الاتحاد وشطب حمد الله..قالوا عَنّْ الأزمة بعد قنبلة “الاحتراف”

أشعلت قرارات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ضد إداريي نادي الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله، المجتمع الرياضي وأثارت ضجة بين الجماهِيْر وسط اتهامات متبادلة بين جميع أطراف القضية.

وكانت لجنة احتراف وشروط اللاعبين قد أعلنت قبل ساعات، إيقاف حمدالله لاعب الاتحاد لمدة 4 أشهر كاملة، بسبب تفاوضه مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده مع الفريق الأول. فريق النصر لكرة القدم بالإضافة إلَّى حرمان العميد من التعاقدات فِيْ سوق الشتاء المقبل.

وتأتي العقوبات الاحترافِيْة فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي تشير إلَّى أن الاتحاد والحمد الله تفاوضوا، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

انهِيْار الاتحاد وعبور الحمد الله

كانت تداعيات القرارات “الاحترافِيْة” ضد الاتحاد والحمد الله قوية فِيْ الشارع الرياضي السعودي، حيث اعتقد بعض الإعلاميين أن الأحكام خففت وطالبوا بإقالة الهداف المغربي وكآبة العميد، بالنظر إلَّى حجم الخطأ الذي ارتكبه اللاعب وناديه، فِيْما ذهب البعض إلَّى اتهام اللاعب بالإهمال فِيْ المباراة، وآخرها مع فريق النصر الذي أهدر ركلة جزاء ضد الاتحاد، وأهدر المزيد. فرصة التهديف.

الحمد لله

فِيْ المقابل، هناك آراء إعلامية بأن حمدالله تسبب فِيْ كوارث فنية وإدارية لنادي النصر والاتحاد.

النصر يصدر 3 أزمات إضافِيْة للاتحاد …

وأوضح منفذ النصراوي أن قضية العلمي ضد الاتحاد وحمد الله لم تنته بعد بقرارات اللجنة المهنية، تحت عَنّْوان “الموسم لا يزال حارا”، بثلاثة أسئلة قيمة العقد. فِيْ La FIFA، القضية الشخصية بين الرئيس التنفِيْذي للنصر وحمد الله، والدعوة للنصر لمضاعفة العقوبة على الاتحاد هِيْ فِيْ قلب التحكيم.

وتستعرض “السعودية الرياضية” أبرز التغريدات الإعلامية بعد القرارات الاحترافِيْة فِيْ قضية الانتصار على الحمد الله والاتحاد، من خلال الصور التالية