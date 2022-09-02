تهديد الهلال.. “عقوبات خطيرة بعد تحالف النصر ومعاذ وأزمة السوبر”

رعب يعيشه جمهُور الهلال، اليوم، بالتزامن مع الأسابيع الأولى للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

يدخل الهلال الموسم الرياضي الجديد، بصفته “حامل” لقب الدوري السعودي للمحترفِيْن الذي حققه فِيْ 2022-2022، بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد.

والزعيم، موسم 2022-2023، بدأ بشكل رائع. وانتصروا على ناديي الخليج والفِيْحاء فِيْ الجولتين الأولى والثانية من دوري روشان السعودي على التوالي.

رغم هذه البداية الرائعة، يواجه الهلال 3 رقاقات خطيرة للغاية يمكن أن تهدد موسمهم ؛ هذا ما يلي

* أزمة مرمى الفِيْحاء

فاجأ الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفِيْتش جماهِيْر نادي المملكة لكرة القدم، بعد خسارة فريقه أمام الهلال.

وقال ستويكوفِيْتش عقب المباراة “الهلال فاز (الحظ) … وقلت له سنلتقي فِيْ كأس السوبر السعودي فِيْ قطر”.

من جهة أخرى، أثارت صحيفة “الشبابية” المقربة من بيت الهلالي الجدل نتيجة هذا البيان. قائلا “هذا الحارس يمكن أن يكون مخترقا” ؛ وهُو ما تم تفسيره على أنه ثقيل للغاية مقابل نجوم القائد ؛ ما ينذر بأزمة كبيرة فِيْ السوبر.

* دلائل جدية النفِيْعي

واصل الإعلامي الرياضي، عَنّْاد الرشيد، تأكيد المفاوضات السرية مع مختلف نجوم النادي الأهلي، فِيْ عهد الرئيس “المستقيل” ماجد النفِيْعي.

وأشار الرشيد، عبر حسابه على “تويتر”، إلَّى أن إدارة النافع لديها الكثير من الأدلة التي تثبت مشاركة الأندية فِيْ التفاوض مع نجوم الأهلي بشكل مختلف.

تخشى جماهِيْر الهلال من رحيل الرئيس الجديد وليد معاذ المتهم بالثناء على الانتصار فِيْ قضية محمد كانو. للحصول على هذا الدليل ؛ خاصة بعد أن كشف الرشيد فِيْ وقت سابق أن الهلال تفاوض “سرا” مع النجم العالمي عبد الرحمن غريب الذي انتقل بعد ذلك إلَّى النصر.

وزعمت تقارير إعلامية تورط كابتن الهلال سلمان الفراج فِيْ “مفاوضات” سرية مع مختلف نجوم الأهلي خلال معسكر المنتخب السعودي.

* عقوبات حالة Knoe

من جهته أعلن الإعلامي خالد أبو غانم عَنّْ عقوبات جديدة ضد الهلال، فِيْ حالة تجديد عقد النجم الدولي محمد كانو، رغم توقيعه من قبل نادي النصر.

وأوضح أبو غانم فِيْ تصريحات متلفزة أن العقوبات الجديدة ؛ سيكون ذلك بغرامة وإيقاف بعض مسؤولي النادي.