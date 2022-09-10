تهمة “خطيرة” من دفاع إيلون ماسك لـ”تويتر” والشركة تصمت

ودافع دفاع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عَنّْ اتهام خطير لإدارة تويتر فِيْ قضية انسحاب ماسك من صفقة شراء “بلو بيرد”.

صنف محامي الملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل فِيْ العالم بثروة إجمالية قدرها 270.7 مليار دولار، وفقًا لقائمة فوربس المحدثة، وقال إن “تويتر” دفع 7 ملايين دولار لبيتر زاتكو، رئيس الأمن السابق فِيْ تويتر، والذي أبلغت عَنّْ مخالفات وأثارت أسئلة حول مشاكل تشغيلية داخل المنصة. التواصل الاجتماعي، لضمان صمته.

أشار دفاع أغنى رجل فِيْ العالم إلَّى مدفوعات Twitter فِيْ دعوى قضائية بين Twitter و Musk بسبب محاولاته لإلغاء شراء الشبكة للشركة بقيمة 44 مليار دولار.

وقال أليكس سبيرو، محامي ماسك، فِيْ الجلسة “إنهم يدفعون للرجل 7 ملايين دولار ويتأكدون من أنه صامت”.

وأكدت مصادر مطلعة لـ “بلومبرج” أن الإشارة كانت تتعلق بدفع مبلغ لكاشف الأسرار بيتر زاتكو.

رفض ممثلو تويتر التعليق على المبلغ المدفوع لزاتكو، رئيس الأمن السابق للشركة.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الدفعة كانت جزءًا من تسوية لتعويض زاتكو الذي فقد بعد ترك الشركة.

ونقلت الصحيفة عَنّْ أشخاص مطلعين على الأمر، أن الصفقة لم تسمح لزاتكو بالتحدث علنًا، لكنها ستسمح له بالتصرف كَمْبلغ للحكومة عَنّْ الفترة التي قضاها فِيْ شركة التواصل الاجتماعي.

تراجع ماسك عَنّْ شراء موقع تويتر بعد أن زعم ​​أن المنصة ضللته والمستثمرين بشأن عدد حسابات البريد العشوائي والبوت بين أكثر من 230 مليون مستخدم. ورد تويتر على الادعاءات قائلا إن مخاوف ماسك كانت ذريعة للخروج من الصفقة.

ويستعد الجانبان للمحاكَمْة فِيْ أكتوبر تشرين الأول. يجادل ماسك بأن Zatko أثار مخاوف بشأن عدد حسابات الروبوت المدرجة فِيْ قاعدة عملاء Twitter، بالإضافة إلَّى مزاعم تراخي الأمان.

شهادة زاتكو ضد تويتر

قال بيتر زاتكو، رئيس الأمن السابق فِيْ تويتر، إن الشركة ضللت المنظمين الفِيْدراليين بشأن المخاطر الأمنية التي تواجه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

سلط زاتكو الضوء على المجالات الجديدة التي سيركز عليها ماسك فِيْ معركته القانونية، مثل الادعاءات بأن تويتر فشل فِيْ الكشف عَنّْ نقاط الضعف فِيْ أمنه وخصوصية بياناته.

وأضاف زاتكو فِيْ شكواه إلَّى المحكَمْة فِيْ 24 أغسطس / آب، أن تويتر أبلغ المنظمين بشكل خاطئ أن لديه خطة أمنية قوية، مشيرًا إلَّى أنه نبه زملائه بأن نصف خوادم الشركة تستخدم برمجيات قديمة وغير صالحة، وفقًا لنسخة منقحة من. شكواه.

قال خبراء قانونيون إن المزاعم التي تفِيْد بأن تويتر فشل فِيْ الكشف عَنّْ مخاطر الأمان والخصوصية قد يكون من الأسهل على ماسك إثباتها من المزاعم القائلة بأن الشركة أخطأت فِيْ تقدير عدد حسابات البريد العشوائي.