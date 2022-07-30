تهنئة بالعام الجديد 1444.. بطاقات تهنئة بالعام الهجري الجديد ارق الرسايل واجمل العبارات

عام جديد سعيد 1444بعد ساعات قليلة، سيصل العام الهجري الجديد 1444، ويتطلع المسلمون فِيْ جميع أنحاء العالم إلى رأس السنة الهجرية، حيث تمثل لهم بناء الحضارة الإسلامية والتاريخ ويعلم الأطفال معرفة دينهم والإسلامي. التاريخ، وسنقدم لكَمْ أجمل التهاني والعبارات والأدعية للعام الجديد 1444.

عام جديد سعيد 1444

• أتمنى لكَمْ أيامًا سعيدة وخالية من الحزن فِيْ رأس السنة الهجرية.

• كل عام وأنتم بخير، وأرجو أن تكونوا أقرب إلى الله كل عام، وأن يفِيْ بجميع رغباتكَمْ.

• وفقكَمْ الله العام الجديد المليء بالخير والبركات.

• أسأل الله العظيم أن يبارك فِيْ حياتك وأن تكون أيامك سعيدة وأن أيامك أفضل وسعيدة وخيرة.

• اللهم ارزقنا قلوبنا وابتعدنا عن كل حزن وكرب.

• اللهم اجعل هذه السنة مليئة بالخير والبركات لنا ولكل عائلتنا وأصدقائنا.

• ابعث لكل من تحب أحَلْى الدعوات والتهاني بمناسبة العام الهجري الجديد.

• أدعو الله لك فِيْ العام الجديد أن يرزقك بكل خير واستجابة الدعاء.

• أبعث إلى كل أهلي وأحبابي بأجمل التهاني والعبارات بقدوم العام الهجري الجديد، ورأس السنة الهجرية السعيدة.

بطاقات تهنئة بالعام الهجري الجديد

• أطيب تمنياتي لكل أحبائي وأصدقائي بقدوم العام الهجري الجديد.

• إلى أصدقائي وأحبائي تمر السنين وكل عام وأنت بخير وكل عام تكون فِيْ قلبي

• أشكر الله بالخير والبركات وكل عام جديد فِيْه فرح وسعادة وكل عام وانتم طيبون.

• أسأل الله أن يعميك فِيْ طاعته، وأن يجعله سنة هجرية جديدة بالصحة والعافِيْة.

• اللهم اجعل هذه السنة الهجرية مليئة بالخير والصحة والسعادة لنا ولكل عائلتنا وأحبابنا وأصدقائنا.

• أسأل الله تعالى أن يشفع له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يدخل الجنة من الجنة.

بداية شهر محرم وقرار التهنئة بالعام الجديد

أكدت دار الافتاء المصرية رؤية هلال شهر محرم، وسيكون يوم الجمعة الموافق 29/7/2022 هُو اليوم الذي يتم فِيْه استكَمْال شهر ذي الحجة 1443، واليوم الأول من محرم 1444. إنه يوم السبت الموافق 30/7/2022.

من جهته، أكد دار الافتاء أن التهنئة برأس السنة الهجرية جائز شرعاً ولا حرج فِيْه، وكذلك صيام هذا اليوم وهُو الشهر الأول من العام الهجري، وهُو. من الأشهر المباركة، ويستحب أن تكثر الصيام فِيْه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم “أفضل صيام بعد رمضان شهر محرم. والله خير رمضان صيام بعد رمضان يروي مسلم.