تهنئة بالنجاح لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٢.. عبارات وصور

انتهى ماراثون المدرسة الثانوية 2022 بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 صباح اليوم لكبار الطلاب، وتم الإعلان عنها في عدد من المواقع بعد فترة وجيزة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن معدلات نجاح طلاب الثانوية العامة 2022 من خلال مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم يعقد حاليا من مقر الوزارة.

الآن نتيجة المدرسة الثانوية من خلال الموقع الرسمي

معدلات النجاح في الثانوية العامة 2022

يشار إلى أن نسبة نجاح الطلاب لهذا العام هي 75.04٪وتبلغ نسبة النجاح في شعبة العلوم 78.32٪ وفي شعبة العلوم الرياضيات ٪ 81.10 وفي القسم الأدبي 68.3٪.

وأكد الدكتور طارق شوفي في رسالة مطمئنة للطلاب أن الطلاب الحاصلين على 70٪ و 75٪ متميزون، مشيراً إلى انتهاء حقبة المجموع 100٪.

مبروك النجاح لطلاب الثانوية العامة 2022

خلال الساعة الماضية، تصدرت مواقع البحث عمليات بحث مكثفة عن عبارات تهنئة بالنجاح لطلاب الثانوية العامة 2022، مع ظهور تاريخ النتيجة . شبابيك دوت كوم يقدم لكم مجموعة من الصور التي تتضمن عبارات تهنئة بالنجاح منها “تخرجنا .. حان وقت الفرح .. مبروك نجاحك في الثانوية .. يا …