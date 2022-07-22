تواصل للمحتاجين مع مؤسسة زايد الخيرية للحصول على المساعدات المالية بخطوات بسيطة

مؤسسة زايد الخيرية فِيْ موضوعنا اليوم، نقدم لكَمْ خطوات وأساليب التقدم للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية. تعمل هذه المؤسسة والجمعيات الخيرية الأخرى على تقديم مساعدات مادية لجميع المواطنين المحتاجين داخل الدول وخارجها، وقد استفاد منها ملايين المحتاجين.

طرق الحصول على المساعدة المالية من مؤسسة زايد الخيرية فِيْ الإمارات

انتقل مباشرة إلى رَابِطْ الموقع مؤسسة الشيخ زايد الخيرية البريد الإلكتروني الرسمي لطيران الإمارات.

البريد الإلكتروني الرسمي لطيران الإمارات. بعد ذلك، انقر فوق رمز “تسجيل الدخول إلى الموقع” واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

فِيْ حالة عدم وجود حساب على الموقع، يرجى إنشاء حساب جديد على الموقع بالنقر فوق رمز “إنشاء حساب جديد”.

حدد الخدمة أو الدعم الذي تحتاجه، ثم انقر فوق رمز “الخدمات الإلكترونية” وحدد الخدمة التي تحتاجها من التعليم أو الصحة أو الخدمات الأخرى.

ستتم ة طلبك للحصول على المساعدة وبعد ذلك سيتم الاتصال بك عبر رقم هاتفك المحمول أو عنوان بريدك الإلكتروني حتى يتم إخطارك بقبول طلبك.

معونة مقدمة من مؤسسة الشيخ زايد الخيرية الإماراتية