تواصل للمحتاجين مع مؤسسة زايد الخيرية للحصول على المساعدات المالية بخطوات بسيطة

مؤسسة زايد الخيرية فِيْ موضوعنا اليوم، نقدم لكَمْ خطوات وأساليب التقدم للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية. تعمل هذه المؤسسة والجمعيات الخيرية الأخرى على تقديم مساعدات مادية لجميع المواطنين المحتاجين داخل الدول وخارجها، وقد استفاد منها ملايين المحتاجين.
طرق الحصول على المساعدة المالية من مؤسسة زايد الخيرية فِيْ الإمارات
- انتقل مباشرة إلى رَابِطْ الموقع مؤسسة الشيخ زايد الخيرية البريد الإلكتروني الرسمي لطيران الإمارات.
- بعد ذلك، انقر فوق رمز “تسجيل الدخول إلى الموقع” واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.
- فِيْ حالة عدم وجود حساب على الموقع، يرجى إنشاء حساب جديد على الموقع بالنقر فوق رمز “إنشاء حساب جديد”.
- حدد الخدمة أو الدعم الذي تحتاجه، ثم انقر فوق رمز “الخدمات الإلكترونية” وحدد الخدمة التي تحتاجها من التعليم أو الصحة أو الخدمات الأخرى.
- ستتم ة طلبك للحصول على المساعدة وبعد ذلك سيتم الاتصال بك عبر رقم هاتفك المحمول أو عنوان بريدك الإلكتروني حتى يتم إخطارك بقبول طلبك.
معونة مقدمة من مؤسسة الشيخ زايد الخيرية الإماراتية
- تساهم المؤسسة فِيْ بناء مستشفِيْات إماراتية فِيْ دول باكستان.
- كَمْا تعمل على المساعدة فِيْ بناء المستشفِيْات وأشهر المستشفِيْات التي بناها مستشفى خليفة بن زايد فِيْ لبنان.
- يعمل على ترميم الجسور، ومن أبرز هذه الجسور جسر شيخ بلاس فِيْ باكستان الذي يقع على نهر سوات.
- كَمْا تعمل على تقديم إعانات شهرية وسنوية تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم وتوفِيْر المال للذهاب إلى الحج.
- كَمْا تقدم الكثير من المعونات الغذائية لبعض الدول التي تحتاج إلى مساعدة ومنها جمهُورية مصر العربية.
- كَمْا تعمل على تقديم كافة أنواع التكافل الاجتماعي والدعم المادي للمواطنين وأبنائهم.
- كَمْا أنه يساعد فِيْ دعم المبادرات التي تخدم ذوي الدخل المتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.