تواصل.. مساعدات مالية وعينية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد ارسال نموذج مساعدة والفئات المستهدفه للحصول على المساعدات

للعائلات المحتاجة إلى مساعدة مالية وعينية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، تساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن كيفِيْة كتابة وتقديم نموذج طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد. . حيث أن مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد هِيْ إحدى المؤسسات التي تعمل على تقديم الإحسان اللامحدود لمساعدة الفئات المحتاجة إلى المساعدة، وكان الأمير عبد العزيز بن فهد هُو المالك الحالي للمؤسسة ويواصل مسيرة والده الذي أنشأ هذه المؤسسة منذ فترة طويلة فِيْ المملكة.

استمارة كتابة طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

ابدأ طلبك بكتابة التحية الإسلامية “السلام عليكَمْ ورحمة الله وبركاته”.

بعد ذلك، قل مرحباً لصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد ثم قل مرحباً لمالك المملكة العربية السَعُودِيْة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ثم ابدأ فِيْ كتابة نوع المساعدة التي تريدها وسرد جميع الأسباب التي جئت بها إلى المنظمة للحصول على المساعدة.

بعد ذلك اكتب كل ما يتعلق بحالتك الصحية والاجتماعية والاقتصادية مع الصور والوثائق والتحَلْيلات التي تدعم طلبك وتؤكد صحته.

فِيْ نهاية التطبيق، اشكر سمو الأمير والمؤسسة على المجهُود الكبير الذي يبذلونه لمن هم فِيْ أمس الحاجة إليه واكتب اسمك الكامل ورقم هاتفك المحمول وعنوان بريدك الإلكتروني للتواصل معك.

كَمْا يمكنك الدخول والتواصل من خلال الصفحة الرسمية مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد.

طريقة أخرى للكتابة لطلب المساعدة.

وكتبت رسالة موجهة للأمير عبد العزيز بن فهد تبدأ بالأمان والتحية.

ثم أضف أسباب طلب المساعدة من الرسالة والحاجة إليها.

إرسال المستندات والمستندات التي يمكن أن تثبت سبب الحاجة إلى المساعدة وتقديم طلب للحصول على المساعدة.

فِيْ نهاية الرسالة، اكتب الشكر للأمير على الهدايا.

أضف بيانات المرسل مع إضافة الاسم و DNI مع رقم الاتصال.

الفئات المستهدفة للمساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

ومن الفئات التي تستحق مساعدة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية ما يلي

أرملة ومطلقة سعودية كانت أم أجنبية (غير سعودية) ولها أبناء لأب سعودي.

بالنسبة للأشخاص المدينين ولا يمكنهم سداد ديونهم المتأخرة، تساعدهم المؤسسة فِيْ سداد باقي أقساطهم.

المواطنين السعوديين المتعطلين عن العمل بسبب أي ظروف صحية أو غيرها وفئات الدخل المحدود.

وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة أو من لديهم نوع من الإعاقة.

من يعاني من مرض مزمن وغير قادر على العمل.

وكذلك لمن يريد المساعدة فِيْ سداد باقي أقساط القرض المستحق.

منازل بحاجة الى ترميم وتسعى المؤسسة الى ترميمها ومساعدة اصحابها.

تقدم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الكثير من المساعدة التي تختلف فِيْ أشكالها.

توفر المؤسسة الأدوية وتجري العمليات الجراحية.

تقوم المؤسسة على إرجاع أقساط المقترضين المتخلفِيْن عن السداد.

مساعدة الأيتام والأرامل وأهالي الأسرى.

تقوم المؤسسة بإصلاح المنازل وتوفِيْر منازل جديدة لمن يسكنها.

تهتم المؤسسة بالعثور على من هم فِيْ أمس الحاجة إليها وتقديم المساعدة لهم.