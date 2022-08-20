توافق المصالح.. سر الدعم الأوكراني لألمانيا لشراء الغاز الكندي

على الرغم من الخلاف الأوكراني الألماني حول سياسات برلين، تلقى المستشار الألماني أولاف شولتز دعمًا من شركة أوكرانية لاهتمامه بالغاز الكندي.

يأتي الدعم من حليف غير متوقع، شركة الغاز الأوكرانية المملوكة للدولة نفتوجاز، قبل وقت قصير من زيارة شولز التي استمرت يومين لكندا للبحث عَنّْ بدائل لواردات الغاز الروسي.

إن كييف على خلاف مع برلين بشأن سياسات استيراد الغاز، أولاً بشأن اتفاقها مع موسكو لبناء خط أنابيب نورد ستريم 2، ومؤخراً اتفاقها مع كندا لاستعادة التوربينات التي تم إصلاحها لخط أنابيب نورد ستريم 1.

لكن إمكانية إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال من كندا، أحد أكبر منتجي الغاز فِيْ العالم، أمر لا تدعمه شركة Naftogaz فحسب، بل تعمل بهدوء على نفسها.

فِيْ وقت سابق من هذا العام، وقعت Naftogaz مذكرة تفاهم، والتي حظيت بتغطية إعلامية قليلة، مع شركة تطوير الطاقة الكندية Symbio Infrastructure لشراء الغاز الطبيعي المسال من كندا. فِيْ غضون ذلك، تناقش كندا وألمانيا بناء محطات LNG على الساحل الأطلسي الكندي.

وقال يوري فِيْترينكو الرئيس التنفِيْذي لشركة نافتوجاز لرويترز فِيْ بيان أرسل بالبريد الإلكتروني “للغاز الكندي مزايا عديدة.”

وقال إن “الموردين الكنديين لا يهِيْمنون على السوق الألمانية، ولا يحبون (عملاق الغاز الروسي) جازبروم التي تقطع الإمدادات”.

لاحظ المسؤولون الألمان والكنديون أن المقترحات المقترحة لا تزال تواجه تحديات كبيرة.

ستكون تكاليف نقل الغاز من ألبرتا فِيْ غرب كندا إلَّى الساحل الشرقي كبيرة. ستكون هناك حاجة إلَّى خطوط أنابيب جديدة، والتحول العالمي بعيدًا عَنّْ الوقود الأحفوري يعَنّْي أن عمر المحطات سيكون أقصر من أن تكون مربحة إلا إذا تحولت إلَّى محطات الهِيْدروجين عَنّْدما ينخفض ​​الطلب على الغاز.

أقر المسؤولون الألمان هذا الأسبوع بأن شحنات الغاز الطبيعي المسال الكندية تمثل، فِيْ أحسن الأحوال، احتمالًا متوسط ​​المدى.

تعتمد ألمانيا – أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا – على الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا، والتي تمثل 35٪ من وارداتها من الوقود.

فِيْ منتصف يوليو 2022، ذكرت وكالة التصنيف موديز أن ألمانيا خفضت بالفعل اعتمادها على الغاز الروسي، لكن الحديث عَنّْ تقليل اعتمادها على هذا الغاز إلَّى 10٪ حتى عام 2024 ليس سوى طموح.

وقالت الوكالة “اعتماد ألمانيا على واردات الغاز الروسي انخفض بنسبة 30٪ من 60٪ حتى الآن، وهِيْ تعمل على تنويع مصادرها من الغاز الطبيعي المسال”.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فإن واردات ألمانيا من الغاز الروسي تراجعت من 55 فِيْ المائة إلَّى 26 فِيْ المائة من حاجة البلاد حتى نهاية حزيران (يونيو) 2022. وهناك توقعات بانخفاض نسبة الغاز الروسي حتى نهاية تموز (يوليو) إلَّى حوالي 10٪ من كَمْية الغاز التي تستهلكها ألمانيا.

بلغ مخزون الغاز فِيْ منشآت تخزين الغاز الألمانية أكثر من 75٪، على الرغم من انخفاض الإمدادات من روسيا بشكل كبير.

وفقًا للوائح الجديدة، بحلول 1 أكتوبر، يجب أن يكون مستوى الملء 85 بالمائة على الأقل و 95 بالمائة بحلول نوفمبر.

تعمل مرافق التخزين على تعويض التقلبات فِيْ استهلاك الغاز وبالتالي تشكل نوعًا من العوائق أمام سوق الغاز.

تحاول الحكومة الألمانية التأكد من أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة تقريبًا بحلول الشتاء.

الهدف هذا العام هُو مساعدة البلاد على الاستعداد بشكل أفضل للخسارة الكلية المحتملة للإمدادات الروسية فِيْ الشتاء.

ولأغراض المقارنة، ستكون كَمْية الغاز المخزنة عَنّْد مستوى 95٪ تقريبًا هِيْ نفس كَمْية الغاز التي تم استخدامها على الصعيد الوطني خلال شهري يناير وفبراير 2022.

أصبحت مستويات التخزين الحالية المرتفعة ممكنة بسبب الاستهلاك المنخفض خلال الصيف والواردات القوية من شمال غرب أوروبا.