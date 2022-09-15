من هو توب شيف العرب الموسم الخامس،يعتبر برنامج توب شيف من ابرز واشهر البرامج الخاصة بمجال الطهي والطبخ بالوطن العربي والتي يبث عبر فضائية MBC وكل سنة يقام هذه البرنامج المشهور Top Chef للعمل على اختيار أمهر شيف بالعالم العربي والتي يشارك به الكثير من الشيفات المشهورين بالوطن العربي وبالامس تم بدأ الموسم السادس من برنامج توب شيف العرب والفائز بالجزء الخامس هو الشيف المشهور اللبناني شربل الحايك.

توب شيف الموسم الخامس ويكيبيديا

الفائز في برنامج Top Chef خلال الموسم الخامس هو الشيف شربل الحايك، وهو لبناني الجنسية. مقابلة تلفزيونية أنه كان يشاهد كل حلقة من حلقات البرنامج للتعلم من المتسابقين وهيئة التحكيم، وكان من المعجبين بهذا البرنامج، لذلك قرر أن يخوض التجربة خلال الموسم الخامس الذي أقيم في عام 2022 م.

سيرة شربل حايك الذاتية

حصل شربل حايك على لقب أقوى شيف في الوطن العربي، ومن أبرز المعلومات عن سيرته الذاتية ما يلي

الاسم الحقيقي شربل حايك.

اسم الأب غير معروف.

العنوان أقوى شيف في الوطن العربي.

تاريخ الميلاد مواليد 1997 م.

العمر 25 سنة.

محل الميلاد ولد في قرية صغيرة في لبنان.

الجنسية يحمل الجنسية اللبنانية.

محل الإقامة لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

الدين يتحول إلى المسيحية.

الحالة الاجتماعية أعزب.

المؤهل غير معروف

اللغة الأم العربية واللهجة اللبنانية.

اللغات الثانوية إجادة الإنجليزية والفرنسية.

المهنة طاه.

سنوات النشاط من 2022 م حتى الوقت الحاضر.

عمر شربل حايك

الشيف شربل الحايك 25 سنة. ولد في لبنان عام 1997 م. نشأ الشيف في عزبة صغيرة في لبنان بين أسرته التي تحب الطعام وتتفوق في طهيه. بدأ تعلم فنون الطهي منذ أن كان طفلاً صغيراً على يد والدته التي كانت تعمل طاهياً. في السابق، كانت تساعده في البداية، وتعلم منها أساسيات الطبخ ؛ منذ ذلك الوقت، ركز اهتمامه في هذا المجال، وقال إن الطبخ هو كل شيء بالنسبة له في حياته، وهو يحب عمله ويتقنه جيدًا.

ديانة شربل حايك

شربل الحايك يعتنق المسيحية، لأنه من عائلة وأب وجد مسيحي. اعتبرت المطاعم المعروفة، بما في ذلك الشيف باتريك جيل، هذه التجربة نقطة تحول في حياته، وبعد ذلك انتقل إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. كانت تجربة صعبة للغاية هناك. بدأ بمطعم صغير لم يقبلوه في البداية، لكن موهبته أجبرتهم على قبوله، ثم تمكن من فتح شركته الخاصة.

إنستغرام شربل حايك

لدى السيف شربل حايك حساب رسمي على انستجرام، وقد وصل عدد متابعيه إلى حوالي 57 ألف متابع، يشارك من خلاله عددًا من الصور والفيديوهات أثناء ممارسته لمهنته في الطبخ، بالإضافة إلى مقاطع فيديو توثق عنوان أقوى وأصغر طاه في الوطن العربي، ويمكنك متابعة الشيف شربل حايك عبر حسابه على إنستجرام.

توب شيف العرب الموسم الخامس والفائز بهذا البرنامج اللبناني المشهور شربل حياك والتي يضم هذا البرنامج الكثير من الشيفات المشهورين بالوطن العربي و شربل حياك يبلغ من العمر حوالي 25سنة كما يعتنق الدين المسيحي والتي يقدم الكثير من الوصفات والمعلومات حول الطبخ والطهي عبر القنوات التلفزيونية بالجمهورية اللبنانية.