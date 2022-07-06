“توتال إنرجي” تتخارج من روسيا.. تخلت عَنّْ حصتها فِيْ حقل نفطي

وسط سلسلة من العقوبات الغربية على روسيا، تنسحب الشركات الأوروبية والأمريكية بشكل متزايد من موسكو، فِيْ مواجهة الحرب فِيْ أوكرانيا.

توتال إنرجي هِيْ أحدث شركة تتخلى عَنّْ حصتها فِيْ مشروع روسي ضخم.

أعلنت الشركة الفرنسية، الأربعاء، أنها باعت حصتها البالغة 20٪ فِيْ حقل خاراجا النفطي فِيْ منطقة القطب الشمالي الروسية إلَّى الشركة الروسية “زاروبجنفت”، التي كانت فِيْ الأساس مشغل الموقع منذ عام 2016.

وأشارت مجموعة الطاقة العملاقة فِيْ بيان إلَّى أنه “تماشيا مع مبادئ عملنا المنصوص عليها فِيْ 22 مارس فِيْما يتعلق بفك ارتباطنا بالنفط الروسي … وافقت شركة توتال إنرجي على نقل 20٪ من مصالحها المتبقية إلَّى زاروبجنفت”، مضيفة أن “هذا الصفقة تنتظر موافقة السلطات الروسية، ولم يتم الكشف عَنّْ قيمة الصفقة، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال بيان على موقع “زاروبجنفت” إن المجموعة الفرنسية ستنفصل تماما عَنّْ هذا المشروع الذي أنتج “أكثر من 20 مليون طن” من النفط منذ إطلاقه عام 1999 و “جلب لروسيا عائدات تزيد على 4 مليارات دولار. ”

وفِيْ عام 2016، باعت “توتال إنرجي” جزءًا من حصتها فِيْ نفس الحقل إلَّى “زاروبيجنفت”، وخفضت حصتها من 40 إلَّى 20٪.

فِيْ أواخر أبريل، أعلنت مجموعة الطاقة الفرنسية “بدء الانسحاب” من روسيا، فِيْ ظل الحرب فِيْ أوكرانيا واستهلاك 4.1 مليار من الأصول المرتبطة، خاصة بمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 فِيْ القطب الشمالي، بعد أن توقفت عَنّْ تمويل المشروع. .

وكانت “توتال إنرجي” قد نأت بنفسها بالفعل عَنّْ روسيا، رغم أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لها، لتعلن فِيْ مارس / آذار أنها ستتخلى عَنّْ جميع مشترياتها من النفط والديزل والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام على أبعد تقدير.

كَمْا أعلنت أنها ستتوقف عَنّْ الاستثمار فِيْ مشاريع جديدة فِيْ روسيا.

لكنها لم تنسحب من البلاد التي كانت موجودة فِيْها منذ أوائل التسعينيات، وحيث تنتج 16.6٪ من الهِيْدروكربونات، و 30٪ للغاز وحده، الأمر الذي أثار انتقادات من المطالبين بالانفصال التام عَنّْ روسيا بعد ذلك. غزت جارتها أوكرانيا فِيْ 24 فبراير.

النفط الروسي

انخفض إنتاج النفط الروسي بنحو مليون برميل يوميًا مقارنة بالإنتاج قبل إعلان الحرب ضد أوكرانيا.

وبلغ إنتاج روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط فِيْ العالم بعد السعودية، نحو 9.3 مليون برميل يوميا فِيْ أبريل الماضي، بحسب “فوربس”.

فور اندلاع الحرب، ارتفعت أسعار النفط بمعدل قياسي بلغ 46٪ مقارنة ببداية العام الجاري.

وشملت العقوبات التي فُرضت على روسيا حظرا شاملا من الولايات المتحدة وبريطانيا على استيراد النفط الروسي، وخطة أوروبية لوقف الاعتماد على واردات الطاقة الروسية، مع إصرار موسكو على دفع ثمنها بالروبل.

فِيْ مواجهة الارتفاع الحتمي فِيْ الأسعار وتراجع النفط الروسي فِيْ الأسواق، يسعى العالم لتعويض خسائره بسبب ارتفاع الأسعار وندرة المعروض.

من ناحية أخرى، تسعى موسكو أيضًا إلَّى تعويض خسائرها الناجمة عَنّْ العقوبات. ما هِيْ خطة الأطراف المختلفة لمواجهة الأزمة التي لا يبدو أنها ستنتهِيْ قريباً

التحرك الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي عَنّْ خطة طموحة لخفض 90٪ من وارداته من النفط الروسي بنهاية العام الجاري.

تزود روسيا دول الاتحاد الأوروبي بنحو 45٪ من احتياجاتها من الغاز، بنسب متفاوتة من اعتماد دول الكتلة على هذا الغاز.

وأظهرت مسودة خطة بقيمة 195 مليار يورو (202.25 مليار دولار) أن الخطة تدعو إلَّى وقف كامل لاستيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، والجمع بين الاستخدام الأسرع للطاقة المتجددة وتوفِيْر الطاقة مع التحول إلَّى إمدادات الغاز البديل.

تمثل مبيعات النفط والغاز الروسية 36٪ من إجمالي ميزانية البلاد لعام 2022، مما قد يحرمها من مصدر رئيسي للدخل إذا استمرت المقاطعة الغربية.

وعلى الرغم من المقاطعة، أشار تقرير صادر عَنّْ صندوق النقد الدولي إلَّى أن قيمة صادرات الطاقة الروسية قد ترتفع 40٪ إلَّى 350 مليار دولار هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار، لكنها قد تنخفض على المدى المتوسط ​​عَنّْد 250 مليار دولار أو أقل بسبب أوروبا. اتجاه الاتحاد لخفض واردات الطاقة الروسية. .

وتوقع الصندوق أن يتجاوز التضخم فِيْ روسيا 20٪ هذا العام فِيْ ظل ارتفاع قيمة الروبل وفرض قيود على الصادرات.

وستتوجه روسيا لزيادة صادراتها من النفط، وهُو ما يرفضه الغرب لدول أخرى، بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، فِيْ بيان سابق.

ومن أبرز هذه الدول الأخرى الهند، التي أصبحت روسيا رابع أكبر مصدر للنفط لها فِيْ أبريل الماضي.

بينما بلغت واردات الهند من النفط الروسي 12 مليون برميل فقط خلال عام 2022، استوردت نيودلهِيْ 11 مليون برميل من موسكو فِيْ مارس، وقفز هذا الرقم إلَّى 27 مليون برميل فِيْ أبريل و 21 مليون برميل فِيْ مايو، وفقًا لبيانات من الشركة. بيانات كبلر.

تضاعفت واردات الصين من النفط الروسي ثلاث مرات من مارس إلَّى مايو، ليصل إجمالي المشتريات خلال هذه الفترة إلَّى 14.5 مليون برميل، وفقًا لكبلر.

الصين هِيْ أكبر مستورد للنفط الروسي، وهِيْ أيضًا حليف لموسكو التي ابتعدت عَنّْ إدانة حربها على أوكرانيا، وفقًا لمجلة فوربس.

ومن المتوقع أن ترفع بكين احتياجاتها النفطية على التوالي خلال العام الحالي، مع عودة الحركة الصناعية وانتهاء قيود كوفِيْد -19 فِيْ شنغهاي، أكبر مدينة فِيْ البلاد.