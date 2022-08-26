توجيهات ونصائح للطلاب والطالبات من الغذاء والدواء قبل بدء الدراسة

يقضي الطلاب والطالبات حوالي ثلث يومهم في المدرسة ؛ لذلك يجب الحصول على ثلث الاحتياجات الغذائية اليومية خلال هذه الفترة لتجنب ظهور المشاكل الصحية المتعلقة بالغذاء ومن المهم توفير نظام غذائي متنوع ومتوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة للنمو والتطور. . بالطاقة التي يحتاجون إليها بحسب دليل الأكل الصحي لأطفال المدارس الصادر عن المديرية العامة للأغذية والطب ؛ تعتمد الكمية الصحيحة من الطعام على الجنس والطول والعمر ونمط الحياة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، وبما أنه لا يوجد طعام واحد يحتوي على جميع البروتينات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، طلابًا وطالبات. يجب أن تكون متنوعة. في الغذاء وتوازن العناصر الغذائية في مختلف الأعمار لتلبية متطلبات نموها.

الأطعمة الغنية بالألياف

تنصح الهيئة بتوخي الحذر عند اختيار الأطعمة الغنية بالألياف فهي تساعد في عملية الهضم وصحة الجهاز الهضمي، وهناك العديد من العناصر الغذائية الهامة والضرورية للنمو السليم وتكوين عظام صحية وقوية مثل كالكالسيوم وفيتامين د، لذلك من الضروري للأطفال والمراهقين تناول هذه العناصر موجودة في شكلها الطبيعي من الأطعمة الغنية. الفطور هو أهم وجبة يومية للطالب والطالبات، لذا يجب الحرص على تناوله كعائلة قبل بدء اليوم الدراسي وخاصة لأطفال الروضة، ويجب الاهتمام بقضية “الحقيبة”. الغداء المدرسي “ووجبات الطعام أثناء النهار. والغداء المدرسي لأهميته في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة وتوفير العناصر الغذائية الضرورية والمهمة وتجنب الشعور بالإرهاق والتعب والجوع، كما يساعد على زيادة كفاءة التعلم و القدرة على التركيز مما يؤدي بدوره إلى تحسين الأداء والأداء الأكاديمي. للعناصر الغذائية أثناء النهار، وهذا لا يعني حرمانهم من الأطعمة التي يحبون تناولها، فالتنوع هو مفتاح حقيبة غداء صحية، حيث لا يوجد طعام واحد يمكن أن يوفر جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، أهم شيء هو أن يكون لديك مجموعة طعام متوازنة وجيدة.

يشرب الماء

يفضل تشجيع الطفل على شرب (6-8) أكواب من الماء يومياً، وتعويده على الخبز الكامل أو منتجات الحبوب الكاملة لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تساهم في تعزيز صحة الأمعاء. مع الوجبات الخفيفة مثل المكسرات غير المملحة أو الفواكه المجففة مع الحرص على أنها لا تحتوي على كميات عالية من السكر، ومن المهم أن تسأل الطفل عن خيارات الوجبات المدرسية واختيار صندوق الغداء والحقيبة المدرسية لأن ذلك يمكن أن يساهم في تناولها. دليل وصفات الطعام الصحي لحقيبة الغداء المدرسية “الصادر عن هيئة الغذاء والدواء يمكن استخدامه كدليل لإعداد حقيبة غداء مدرسية لذيذة ومتوازنة من خلال زيارة الرابط الإلكتروني هنا.