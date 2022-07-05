توجيه الاقتصاد لدعم الجيش.. مناورة روسية وسط حرب العقوبات

وافق مجلس النواب الروسي (الدوما)، فِيْ القراءة الأولى اليوم، على اقتراح بمجموعة من التعديلات لمواءمة الاقتصاد الروسي بشكل وثيق مع احتياجات الجيش.

دعم الجيش عبر الصناعات الفردية

وينص الاقتراح، من بين أمور أخرى، على إمكانية إلزام الصناعات الفردية بتزويد القوات المسلحة باحتياجاتها. بالإضافة إلَّى ذلك، يمكن إجبار العمال فِيْ هذه المصانع على العمل ليلاً وفِيْ عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، فضلاً عَنّْ قضاء الإجازات.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إن الخطة ضرورية بسبب الضغط المتزايد على روسيا من العقوبات وشحنات الأسلحة الغربية إلَّى أوكرانيا، من بين عوامل أخرى.

لكي تدخل التعديلات حيز التنفِيْذ، يجب أن يوافق عليها مجلس النواب فِيْ القراءتين الثانية والثالثة وكذلك من قبل مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ)، قبل أن يوقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فِيْ غضون ذلك، دعا رئيس وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس”، دميتري روجوزين، إلَّى تأميم الشركات التي تصنع الإلكترونيات الدقيقة للأقمار الصناعية.

نما الاقتصاد الروسي بنسبة 0.5٪ فِيْ 5 أشهر

فِيْ 30 يونيو 2022، أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن الاقتصاد الروسي سجل نموًا بنسبة 0.5٪ فِيْ الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي.

وذكرت الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سجل نموًا فِيْ الفترة من يناير إلَّى مايو 2022، على الرغم من انخفاضه بنسبة 2.8٪ و 4.3٪ فِيْ أبريل ومايو 2022 على التوالي.

وعَنّْ الأسباب الرئيسية وراء التراجع، أشارت الوزارة إلَّى قيود النقل واللوجستيات وتراجع الطلب المحلي فِيْ روسيا، بالإضافة إلَّى تصعيد العقوبات الغربية ضد روسيا.

دفع موسكو إلَّى التخلف عَنّْ السداد

وفقًا لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، أصبحت روسيا دولة متخلفة عَنّْ السداد بعد أن فشلت فِيْ دفع الفائدة على إصدارين من السندات الحكومية بعد انتهاء فترة السماح البالغة 30 يومًا.

كانت ديون روسيا مستحقة فِيْ 27 مايو 2022 مع فترة سماح تنتهِيْ فِيْ 27 يونيو 2022 دون أن تصل الأموال إلَّى حسابات المستثمرين.

كانت آخر مرة تخلفت فِيْها روسيا رسميًا عَنّْ سداد ديونها الخارجية عام 1918، بينما كانت آخر مرة تخلفت فِيْها عَنّْ سداد ديونها السيادية عام 1998 بسبب الأزمة المالية الناجمة عَنّْ انهِيْار أسعار النفط وانخفاض قيمة الروبل، حيث كان هذا التخلف عَنّْ السداد محدودًا. لديونها الداخلية.

لكن السبب وراء تخلف الدول عَنّْ سداد ديونها عادة ما يكون بسبب عدم امتلاكها للمال، بينما فِيْ الحالة الروسية تم دفع موسكو إلَّى التخلف عَنّْ السداد بعد تجميد أموالها فِيْ أنظمة الدفع الغربية.