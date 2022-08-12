توجيه بتحقيق عاجل في جازان بعد تحول السيول إلى القرى

أمر أمير منطقة جازان بالإنابة، الأمير محمد بن عبد العزيز، بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الإمارة، مع أعضاء الجهات ذات العلاقة، لتحديد أسباب تأثير السيول على قرى محافظات أحد. -المشرحة. والدرب.

كما تضمن التوجيه التحقيق في المذنب، والإبلاغ عن النتائج بشكل عاجل، ومحاسبة المهمل بشكل منهجي.

يستمر هطول الأمطار في جيزان

من جهة أخرى، تساقطت أمطار غزيرة الليلة الماضية على منطقة جازان ومنها مدينة جيزان ومحافظات الحارث والعرضة وبني مالك وأحد المسارحة وصمطة والطوال ودماد وصبيا. . ، أبو عريش، بيش، الريث، حروب، العيدابي، فيفا والدرب. وفرسان ومختلف المراكز والبلدات التابعة للمنطقة وخلفها وديان مختلفة.