توجيه لإدارتي معهد وكلية الحرم المكي والمسجد النبوي بالتوسع في القبول

أمر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إدارتي معهد وكلية المسجد الحرام والمسجد النبوي (رجال ونساء) بتوسيع القبول من أجل المساعدة في نشر الرسالة العلمية للحرمين الشريفين حول منهج الاعتدال والاعتدال.

تطوير النظام

وأكد السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حريصة على تطوير منظومة التعليم في المسجد الحرام والمسجد النبوي إيمانا بدور العلم وإبراز دور العلم والدفاع عنه. الحرمين الشريفين ونشر رسالته السامية في الوسطية والاعتدال والتسامح.

وسائل محددة للطلاب

وحث الشيخ السديس على أهمية بذل كل ما في وسعه لتوفير الوسائل المحددة لطلبة العلم واكتسابهم للمعرفة النافعة بأفضل الوسائل والإمكانيات وأفضلها، بناءً على توجيهات الحكام حفظهم الله.