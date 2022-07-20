توديع الحجاج بمحطة قطار الحرمين بالهدايا وأجمل الذكريات

قامت وكالة شؤون المرأة بدعوة الحجاج إلى محطة قطار الحرمين مع الهدايا التذكارية كجزء من حملة “أهلا بكم”.

تقرير مرئي | تودع وكالة المرأة الحجاج في محطة قطار الحرمين بالهدايا وأجمل الهدايا التذكارية ضمن حملة “أهلاً بكم”. # سلام_آمن # رئاسة الحرمين الشريفين pic.twitter.com/GRvtdB3dP4

– رئاسة شؤون الحرمين (ReasahAlharmain) 20 يوليو 2022

وداعا وداعا

وأصدرت رئاسة الحرمين الشريفين مقطع فيديو يظهر فيه لقطات للوكالة النسائية وهي تودع ضيوف الرحمن بترحيب حار وتكريم وتحيات.

حضر جميع موظفي رئاسة الحرمين ممثلة بوكالة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي والجمعيات المجتمعية بالمسجد الحرام وبالتعاون مع وكالة شؤون المرأة ومن خلال وحدة خدمات المستفيدين محطة قطار الحرمين. ويشهد خروج حجاج بيت الله الحرام من الأرض المقدسة بأجمل وأثمن الذكريات.

تفعيل مبادرة “على الرحب والسعة”

قبل وأثناء موسم الحج، تولى موظفو رئاسة شؤون الحرمين الشريفين شرف الترحيب بحجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم في الركن الخامس بسلام وأمان.

كما أرادوا تجسيد معنى مفهوم التراحم والتلاحم من خلال تفعيل مبادرة “أهلا بكم”، ونقل أجمل المعاني ضمن الحملة في خدمة الحجاج والزائرين، وسام فخر لنا، وتحت شعار حج هذا العام “الجودة والريادة في التوجيه الحسن والتميز في الرعاية والكرم في الصدقات”.