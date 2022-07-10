“توربين” نورد ستريم.. سيمنز تحل أزمة خط الغاز الروسي

يستعد خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم، الذي يمر عبر بحر البلطيق، للعمل بكامل قوته، بعد أن توقف فِيْ الأسابيع الأخيرة بسبب مشاكل فنية أدت إلَّى خفض إنتاجه بنسبة 60٪.

فِيْ خطوة تتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا، قالت شركة سيمنز إن قرار كندا بالسماح بإرسال توربين تم إصلاحه فِيْ منشأتها فِيْ كندا إلَّى ألمانيا كان خطوة أولى ضرورية نحو إعادته إلَّى خط الأنابيب الروسي للتشغيل، مضيفة أنه تهدف إلَّى إرسالها هناك فِيْ أقرب وقت ممكن. يمكن.

وقالت سيمنز إنرجي فِيْ بيان “قرار التصدير السياسي هُو خطوة أولى ضرورية ومهمة لتسليم التوربينات. يعمل خبراؤنا حاليًا بشكل مكثف على جميع الموافقات الرسمية الإضافِيْة والخدمات اللوجستية”.

وأضافت “من بين أمور أخرى، يشمل ذلك إجراءات مراقبة الصادرات والواردات المطلوبة قانونًا. وهدفنا هُو إيصال التوربين إلَّى مكان تشغيله فِيْ أسرع وقت ممكن”.

وفِيْ الشهر الماضي، تحدث الكرملين عَنّْ إمكانية زيادة الضخ عبر خط أنابيب نورد ستريم عَنّْدما يتم إصلاح المكونات فِيْ كندا.

وفِيْ وقت سابق من الأسبوع الماضي، ناشد رئيس الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب فِيْ أوكرانيا، سيرجي ماكوجون، كندا لإعادة المكونات إلَّى أوكرانيا، وليس ألمانيا.

وكتب على فِيْسبوك “نناشد كندا نقل توربين غازبروم إلَّى أوكرانيا وليس ألمانيا. سنسلم الجهاز إلَّى روسيا الاتحادية، ربما بعد الفوز”.

وأعلنت كييف، الجمعة، أن ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا انخفض إلَّى “أدنى مستوى فِيْ التاريخ” الشهر الماضي، متهمة موسكو بالسعي لزعزعة الاستقرار السياسي فِيْ أوروبا من خلال تقليص إمداداتها.

خفضت روسيا بالفعل الضخ عبر نورد ستريم عبر بحر البلطيق بنسبة 60٪ فِيْ الأسابيع الأخيرة، بسبب مشاكل فنية.

ورفض مناهضو موسكو فِيْ أوروبا التبريرات الروسية، قائلين إن روسيا تحاول الضغط على الغرب بسبب دعمها لأوكرانيا فِيْ الحرب التي يخوضها الكرملين ضدها منذ 24 فبراير.

وقالت شركة تشغيل خطوط الأنابيب الوطنية الأوكرانية إن روسيا “لا تستخدم القدرات الاحتياطية والمدفوعة” لضخ خطوط الأنابيب فِيْ جميع أنحاء البلاد لتعويض تراجع خط أنابيب نورد ستريم.

وذكرت الشركة فِيْ بيان لها أن “الضخ عبر نظام نقل الغاز الأوكراني وصل إلَّى أدنى مستوى له فِيْ التاريخ فِيْ يونيو”.

تعمل شركة الطاقة الروسية غازبروم بنحو 14٪ من طاقتها وتضخ 334 مليون متر مكعب فِيْ اليوم، بحسب الشركة الأوكرانية التي تتهم الكرملين بمحاولة إثارة “الذعر والخوف” قبل بداية الشتاء.

وردت موسكو على العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفِيْة الحرب بخفض إمداداتها من الغاز إلَّى أوروبا، مما أدى إلَّى ارتفاع الأسعار ودفع الدول الغربية للبحث عَنّْ مصادر طاقة بديلة.

تصر موسكو على أنها مورد موثوق للطاقة وتؤكد أنها تحترم العقود الموقعة معها، بحسب وكالة فرانس برس.