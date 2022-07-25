تورتة البسكويت سهلة للمبتدئين بدون فرن ولا بيض أجمل تورتة للمناسبات

كعكة البسكويت وهِيْ من أبسط الحَلْويات التي يمكن صنعها فِيْ المناسبات، وحتى المبتدئين يمكنهم صنعها بسهُولة، حيث لا يوجد فرن أو بيض مطلوب، وطريقة تحضيرها بسيطة وغير معقدة، وستجعلك منتشيًا. كيكة بعدة طبقات من الكيك الاسفنجي والكريمة وصوص الكراميل اللذيذ، وبعد هذه الوصفة لن تشتري الكيك من المحَلْات بأسْعَار باهظة، وستقوم بتحضيرها بنفسك لجميع المناسبات، وستبهر عائلتك وضيوفك. كيكة من اجمل الحَلْويات وسوف نقدمها لكَمْ من خلال موقع ثقافني، طريقة عمل كعكة البسكويت لا فرن ولا بيض.
مكونات كعكة البسكويت
- كوبان ونصف من بودرة كريمة شانتيلي.
- 2 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.
- كوبان ونصف حَلْيب بارد.
- صلصة الكراميل (2 كوب سكر، 2 كوب حَلْيب ساخن، 1 ملعقة صغيرة نشا، 1 ملعقة صغيرة زبدة).
- بسكويت شاي بسيط.
- بسكويت مطحون للتزيين.
كيف تستعد
- لتحضير صلصة الكراميل ضعي السكر فِيْ قدر ساخنة على نار خفِيْفة حتى يتحول لون السكر إلى اللون البني الذهبي.
- ثم نضيف الحَلْيب الساخن مع التحريك حتى يذوب السكر ثم نذوب النشا فِيْ القليل من الماء ونضيفه للخليط.
- استمري فِيْ التقليب حتى يتكاثف القوام، ثم أضيفِيْ الزبدة وأطفئي النار، واتركي صلصة الكراميل لتبرد تمامًا قبل استخدامها.
- ثم نخلط كوبين ونصف من بودرة كريمة شانتيلي مع كوبين ونصف كوب حَلْيب بارد، مع إضافة ملعقتين كبيرتين من السكر البودرة، ونستمر فِيْ الخفق حتى تتكاثف الكريمة.
- خذ قالب كيك مستطيل، انزع القاعدة، ثم ضع إطار القالب على طبق تقديم كبير.
- اغمس البسكويت السادة فِيْ الحَلْيب، ثم ضع طبقة من البسكويت فِيْ المقلاة وافرد طبقة خفِيْفة من صلصة كريم الكراميل بملعقة أو كيس أنابيب.
- ثم تضاف طبقة من الكريمة مع كيس المعجنات.
- ثم نضع طبقة ثانية من البسكويت، ثم صوص الكراميل، ثم الكريمة، وهكذا حتى يمتلئ القالب.
- عندما نضع آخر طبقة من الكريمة، ننشرها بالتساوي بسكين طويلة، ثم نضع الكيك فِيْ الثلاجة حتى يتماسك لمدة ساعتين.
- بعد أن تتماسك الكعكة، افتحي القالب ودهني جوانب الكيك بالكريمة، ثم زينيها بسكويت مطحون.
- ضعي كَمْية من الكريمة فِيْ كيس المعجنات وصنعي ورودًا صغيرة على الكيك عند الحواف.
- فِيْ الوسط نضع كَمْية من صلصة الكراميل ونوزعها جيداً.
- بعصا خشبية نصنع خطوط طولية لمنح الكيك شكلا مميزا.