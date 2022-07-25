تورتة البسكويت سهلة للمبتدئين بدون فرن ولا بيض أجمل تورتة للمناسبات

كعكة البسكويت وهِيْ من أبسط الحَلْويات التي يمكن صنعها فِيْ المناسبات، وحتى المبتدئين يمكنهم صنعها بسهُولة، حيث لا يوجد فرن أو بيض مطلوب، وطريقة تحضيرها بسيطة وغير معقدة، وستجعلك منتشيًا. كيكة بعدة طبقات من الكيك الاسفنجي والكريمة وصوص الكراميل اللذيذ، وبعد هذه الوصفة لن تشتري الكيك من المحَلْات بأسْعَار باهظة، وستقوم بتحضيرها بنفسك لجميع المناسبات، وستبهر عائلتك وضيوفك. كيكة من اجمل الحَلْويات وسوف نقدمها لكَمْ من خلال موقع ثقافني، طريقة عمل كعكة البسكويت لا فرن ولا بيض.

مكونات كعكة البسكويت



كوبان ونصف من بودرة كريمة شانتيلي.

2 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

كوبان ونصف حَلْيب بارد.

صلصة الكراميل (2 كوب سكر، 2 كوب حَلْيب ساخن، 1 ملعقة صغيرة نشا، 1 ملعقة صغيرة زبدة).

بسكويت شاي بسيط.

بسكويت مطحون للتزيين.

كيف تستعد

