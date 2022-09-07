هل تورط الدفاع المدني بقضية وفاة جورج الراسي؟ ،بعد وفاة الفنان القدير جورج الراسي يتساءل الجمهور عن تورط قوات الدفاع المدني بقضية وفاة الفنان الراحل جورج الراسي الذي توفي على إثر حادث سير تعرض له في طريق المصنع المؤدية للأمن العام برفقه الفنانة المعروفة زينه المرعبي، وبعد أيام على وفاته يأتي خبر حول تورط الدفاع المدني في عمان بقضية وفاة جورج الراسي.

هل تورط الدفاع المدني بقضية وفاة جورج الراسي؟

عقب عده أيام من وفاة الفنان الراحل جورج الراسي برفقه الفنانة المشهورة زينه المرعبة موت الفنان اللبناني جورج الراسي من قبل قوات الدفاع المدني وهذه التصريحات تشكك في كفائه في الدفاع المدني.

ما حقيقة تورط الدفاع المدني بقضية وفاة جورج الراسي

أصدرت المديرية العامة الخاصة بالأمن في جمهورية لبنان بيانا رسميا بتاريخ 27/8 2022 الساعة 5:00 فجرا حيث وصل بلاغا من غرفة عمليات الدفاع المدني يفيد باصطدام سيارة الفاصل الأسمنتي وسط الطريق المصنع فانطلقت قوات الدفاع المدني المتخصصين للتدخل في الحالات وعلى ما يبدو أن سيارة جورج الراسي تعرضت إلى الانقلاب بسبب عدم قدرته على التحكم في السيارة، وأقدمت قوات الإنقاذ التابعة للدفاع المدني إلى الاستعمال معدات لإنقاذ الهيدروليكية نظرا لعظمه الأضرار التي لحقت بالسيارة للتمكن من سحب الموجودين في داخلها.

ما نتج عن حادث سير جورج الراسي

نتج عن حادث الفنان جورج الراسي وفاة الفنان جورج وسيده التي كانت ترافقه زين المرعبة فتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى تعنايل العام وتم تحقيق الأجهزة الأمنية في ملابسات ذلك الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبينت المديرية العامة الخاصة في طريق الأمن العام بالقرب من المصنع ونتج عنه خسارة بشرية فالحة وقدمت المديرية العامة التعازي إلى ذوي أهالي الحادث.

إن التشكيك في قوات الدفاع المدني هو أمر غير مرغوب فقد قامت قوات الدفاع المدني على أثري حادث الفنان جورج الراسي بالإقدام على ذلك الحادث واستخدام قوات الإنقاذ الهيدروليكية لإنقاذ الموجودين داخل السيارة ولكنهم فارقوا الحياة على الفور بسبب قوة الحادث والاصطدام التي تعرضت له سيارة جورج الراسي.