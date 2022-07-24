توريد الشفايف والخدود دائما خلطة النشا والبنجر لتوريد الخدود والشفايف بشكل ثابت طول اليوم ستستغنين عن شراء التانت

جميع الفتيات والنساء دون استثناء يلجأن إلى استخدام مستحضرات التجميل لتبدو جذابة وتجذب انتباه الآخرين لأنهن يرغبن فِيْ الحصول على شكل جذاب ومميز، وهذا يحدث عند استخدام مستحضرات التجميل، فكل هذه الأشياء غير مجدية. حيث أنها ضارة جدا للبشرة ولكن أكثرها استخداما من قبل جميع الفتيات هِيْ الشفتين لأنها تعمل على ملء الخدين والشفتين، ويمكن أن يكون هناك عدة ألوان مختلفة من الشفتين فهِيْ حمراء أو بنية ولها درجات عديدة و متوفر فِيْ جميع الأسواق بماركات مختلفة ويباع أيضًا بأسعار متفاوتة، كل فتاة تلجأ إلى استخدامه لإظهار جمالها، لكن أحمر الشفاه هذا ليس طبيعيًا ومصنوع من مكونات أو مواد كيميائية يمكن أن تضر الشفاه وتظهر التشققات غير المرغوبة، ولهذا يوصى بتجنب استخدام أي نوع من مستحضرات التجميل لأنها ضارة بك، فكل امرأة توفر الشفتين والخدود تلجأ إلى إيجاد الاستخدام الصحيح الذي يساعد فِيْ ذلك. اصنع صبغة طبيعية أو مصدرًا طبيعيًا فِيْ المنزل
خليط من النشا والشمندر لتغذية الخدين والشفتين.
مكونات لمزيج من الفازلين والشمندر لتغذية الوجنتين والشفتين دائمًا
- بنجر صغير.
- كَمْية كافِيْة من الماء.
- ملعقة كبيرة زبدة الشيا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفازلين.
- ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من الزيت العطري.
طريقة عمل خليط من البنجر لتغذية الخدين والشفتين
- نحضر وعاء عميق ونضعه على النار ونضع كَمْية كافِيْة من الماء وعند غليان الماء نغسل ونقشر البنجر ثم نقطعه إلى مكعبات.
- ثم نضع مكعبات البنجر فِيْ الماء المغلي ونتركها حتى تنضج جيداً، ثم نرفع القدر عن النار ونرشح البنجر ونضعه فِيْ طبق.
- اهرسي البنجر جيدًا، ثم أضيفِيْ ملعقة صغيرة من مسحوق النشا ونصف ملعقة صغيرة من الفازلين.
- بعد ذلك نضيف نصف ملعقة صغيرة من الزيت العطري ونحضر طبق آخر ونضع فِيْه ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.
- يتم إدخال الطبق فِيْ الميكروويف لإذابة الزبدة ثم نضيفها إلى باقي المكونات ونخلطها معًا ونحضر علية نظيفة ونضع هذا الخليط ونضعه فِيْ الثلاجة ليتماسك معًا ثم نستخدمه يوميا للحصول على النتيجة المرجوة.