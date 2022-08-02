توزيعات وأفكار ليوم الشباب العالمي 2022 ، يعد الشباب هم الأفراد والركائز الاساسية والذي يستند عليهم في الأمة الاسلامية ، وهم العمود الفقري للأمة، وذلك مايدعي الكثير من الدول الى الحفاظ على الشباب وذلك لهدف النهضة والتنمية في الدولة التي تحتوي على فئة الشباب ، وقد عملت الأمم المتحدة على تخصيص يومًا خاصًا للشباب العالمي، وسنتعرف على توزيعات وأفكار ليوم الشباب العالمي ، تابعوا معنا .

يوم الشباب العالمي

اليوم العالمي للشباب مناسبة تم الاحتفال بها لأول مرة عام 2000 م، وكان الغرض منها نشر الوعي بالمشاكل والصعوبات التي تواجه جيل الشباب حول العالم، ولفت انتباه الشباب إلى قضايا مجتمعية تؤثر عليهم أو تتصل بهم ؛ ليكونوا مؤثرين في محيطهم، على سبيل المثال، يتم رفع الوعي بأن الأطفال من سن 6 13 عامًا لا يستطيعون القراءة أو الحساب … إلخ. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاهتمام ليس نتاج الألفية الجديدة، ولكنه بدأ منذ عام 1965 ؛ حيث اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة زمام المبادرة للتأثير على الشباب ؛ لغرس مفاهيم السلام والاحترام المتبادل بين شعوب العالم، تم توفير الإمدادات اللازمة للجمعية لهذا الغرض.

ما هو موعد اليوم العالمي للشباب 2022

يصادف يوم الشباب العالمي 2022 يوم الجمعة 12 أغسطس، التاريخ الرسمي للاحتفال به حول العالم، والذي تقام فيه الأحداث التي ترعاها الأمم المتحدة، وتستضيف بعض الدول أو الجمعيات مجموعة من الخبراء وتعبئ الشباب ؛ لعقد الندوات والمناقشات .. على المستوى المحلي هناك أيام شبيهة بهذا اليوم مثل

يوم الشباب السعودي هو يوم 15 يوليو من كل عام تقام فيه الفعاليات الشبابية، ويتم منح الفائزين والمشاركين جوائز رمزية.

يوم الشباب الخليجي موعده السادس من يونيو، وجاءت هذه الفكرة باقتراح من وزراء الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي.

أفكار لليوم العالمي للشباب 2022

الندوات الرسمية في غرف التجمعات العالمية أمر لا بد منه لتكريم ذكرى هذا اليوم، ولكن ما الذي يجب على الأفراد والشركات فعله للاحتفال بهذا اليوم في هذا نقدم أفكارًا لليوم العالمي للشباب على النحو التالي

تنظيم ندوة للشركات الكبرى يجتمع فيها الموظفون وخاصة الشباب ؛ وربط أهداف المؤسسة بالأهداف العامة لهذا اليوم.

أن يتطوع الشباب في الجمعيات الخيرية أو يقومون بأي عمل مجتمعي أو خيري بمفردهم أو مع مجموعتهم.

نشر برامج توعية عبر التلفزيون ؛ لتعليم الشباب.

إجراء مسابقات ثقافية ومنح الفائزين جوائز ؛ لتحفيز الشباب على المشاركة.

إعداد قائمة بأهم القضايا (الاجتماعية، التربوية، الثقافية) التي تواجه الشباب. للنقاش.

دعم المسابقات الرياضية أو الفنية في الأندية الرياضية.

التبرع بالمال للمنظمات التي تقدم مشاريع للشباب.

نشر الوعي حول اليوم وأهميته أو إثارة قضايا الشباب على منصات التواصل الاجتماعي.

يقوم الطلاب بإعداد نشاط حول أهم الصعوبات التي تواجه الشباب من وجهة نظرهم ومناقشتها.

تخصيص فصل رياضي أو ثقافي للطلاب بالمدارس وربطه بهذا اليوم.

اعرض أفلامًا ملهمة للشباب على شاشة التلفزيون وفي المدرسة.

توفير جو عائلي مناسب للنقاش بين أفراد الأسرة الكبار والصغار حول الموضوعات التي تهم جيل الشباب.

حضور الحفلات الموسيقية أو الكرنفالات أو المسيرات التي تدعم قدرات الشباب ؛ للاستلهام منها.

أن يبدأ الفرد بنفسه، وينظم فعالية توعوية في هذا اليوم بالشراكة مع زملائه، على سبيل المثال معرض خيري، ندوة ثقافية، تجميل الشوارع، تعليق لافتة عليها شعار اليوم.

التقاط الصور مع الأصدقاء ؛ لأتذكر أيام شبابي.

أفضل ما يمكن تقديمه للشباب هو الاهتمام بتنوير عقولهم وتنمية ثقتهم بأنفسهم وتقدير مواهبهم، وفي هذا تتعاون الأسرة مع مؤسسات الدولة، ويمكن جعل هذا اليوم ساعة الصفر من الذي يبدأ التغيير.

هدية يوم الشباب العالمي

يمكن للمرء أن يجعل هذا اليوم أكثر خصوصية بطريقته الخاصة، وإليك بعض الأفكار المفيدة

أكياس مغلقة من القماش أو الكرتون مع كرة أو تي شيرت أو أي هدية ذات طابع رياضي ؛ رفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة لدى الشباب.

حلوى على شكل قلم. لبيان أهمية المعرفة، مع إضافة عبارة عن أهمية القراءة أو العلم.

توزيعات الفاكهة الطبيعية زيادة الوعي بأهمية الغذاء الصحي الطبيعي للشباب وعدم الاعتماد كلية على الحلويات المصنعة.

زجاجة شفافة صغيرة تحمل رسالة توعوية للشباب.

أيدي مصنوعة من الكرتون على شكل قلم مع بعض الحكمة أو النصائح.

دفتر؛ لتدوين الأفكار. مع الإدراك أن التغيير يبدأ بأفكار لامعة.

توزيع ميداليات محفورة بجملة أو عبارة ملهمة.

شمعة صغيرة مع أي هدية أخرى ؛ لتحديد أن الشباب هم نور الغد.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف توزيعات وأفكار ليوم الشباب العالمي 2022 ، و هدية يوم الشباب العالمي ، و ما هو موعد اليوم العالمي للشباب 2022 .