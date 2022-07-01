توزيع أكثر من 1000 وجبة يوميًّا لقاصدات المسجد الحرام

ووزعت وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية ممثلة بالإدارة العامة لشئون المرأة الأدبية والتعليمية، ومن خلال إدارة الخدمات الاجتماعية النسائية والتطوع، أكثر من (1000) وجبة يومية في المسجد الكبير.

600 كيس تمر ومشروب

وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية النسائية، بيان بنت سالم الهدالي، أن موظفي الدائرة يوزعون أكثر من 1000 وجبة و 600 علبة تمر ومشروبات ساخنة يومياً على السيدات الزائرات للمسجد الحرام.

أكدت مديرة الإدارة العامة لأدب المرأة والشؤون التربوية الدكتورة عبير بنت محمد الجفير أن توزيع الوجبات تتم مراقبته عن كثب من قبل وكيلة الأمين العام للشؤون العلمية والفكرية والإرشاد للمرأة. د / نورة بنت خليل الذويبي لتقديم افضل وافضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.