توزيع أكثر من 43 ألف هدية على الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز

وزعت وكالة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي والتعاون المجتمعي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات العامة، أكثر من 45 ألف وجبة جافة على الحجاج منذ البداية عند وصولهم إلى صالة الحج بمطار الملك عبدالعزيز.

الحقيبة والهدايا

كما وزعت أكثر من (43000) كيس بمحتويات مختلفة لمساعدتهم أثناء أداء طقوسهم وهي مظلة وسجادة وكمامة ومصحف وصور الحجر الأسود وماء زمزم وكتاب “القلعة”. من المسلمين “.

وأوضح عبدالله بن حسن الشهري مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، أن هذا الاستقبال يأتي في إطار الدور المهم والهام للرئاسة في تقديم الخدمات للحجاج من خلال توزيع الهدايا العينية والحقائب الترويجية والأطعمة الجافة. التي تساعد الحجاج على أداء مناسكهم براحة تامة وهدوء.

في خدمة الحجاج

من جهته أوضح مدير إدارة الخدمات والفعاليات ريان بن يوسف الراشد أن هذه الأعمال والجهود التي تقوم بها دائرة الخدمات والفعاليات هي جزء من مشروع تتبناه الدائرة لتفعيل المواقع الخارجية في عدة مطارات في المملكة تعمل من خلالها لخدمة أكبر عدد من الحجاج، وأن هذه المرحلة هي جزء من المراحل القادمة التي تهدف إلى تقديم الخدمات الرئاسية للحجاج ونقل الصورة المشرقة لهذا البلد المبارك.

وتأتي كل هذه الجهود والخدمات وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، والمتابعة المستمرة لسعادة وكيل الوزارة. عام العلاقات العامة والاتصال المؤسسي وجمعيات المجتمع الأستاذ عادل بن عبيد الأحمدي بعمل كل ما في وسعه لراحة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.