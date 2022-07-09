توزيع أكثر من 6 ملايين لتر من ماء زمزم منذ غرة ذي الحجة وحتى يوم عرفة

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة ري زمزم أكثر من (6) ملايين لتر من ماء زمزم على الحجاج في المسجد الحرام منذ أول الشهر من ذي الحجة وحتى يوم عرفة.

توفير 2 مليون حزمة

أوضح مدير إدارة ري زمزم عبد الرحمن الزهراني أنه تم تأمين أكثر من (6) ملايين لتر من مياه زمزم لري الحجاج في المسجد الحرام، وتم توفير أكثر من (2) مليون زجاجة ماء زمزم. .

يخاطب السديس

وأشار الزهراني إلى أن هذه الجهود تتم بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة نائب الرئيس العام. . الجامع الكبير للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.