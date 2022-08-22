توزيع أكثر من 7 آلاف وجبة إفطار للصائمين بالمسجد الحرام

ضمن برنامج “خادمات ملجأ سفراء الإنسانية” ولتفعيل مبادرة “العاملون في المجال الإنساني” قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والعمل التطوعي والإنساني ممثلة بالمديرية العامة لتنسيق التطوع بتوزيع أكثر من 7000 جاف الإفطار يومي الإثنين والخميس، وذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “خدمة حجاجنا شرف لموظفينا”.

تقديم وجبات

أكد نائب أمين الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والعمل الإنساني والتطوعي الشيخ خالد بن فهد الشلوي، أن الوكالة استعدت في مرحلة مبكرة لتقديم وجبات جافة للصائمين في أيام البيض وأيام الاثنين والخميس. وتقديم الضيافة وتوزيعها على حجاج المسجد الحرام في موسم العمرة للعام الهجري 1444 هـ.

برنامج الإفطار

من جهته قال مدير عام الادارة العامة لتنسيق العمل التطوعي عادل بن رجاء الله الجهني ان الادارة العامة نفذت برنامج (افطار) لتوزيع الوجبات الجافة في ايام البيض ويومي الاثنين والخميس. .. ، يتم تقديمه لأهل الصائمين وزوار المسجد الحرام بالتعاون مع الجهات المشاركة لتقديم أفضل وأفضل الخدمات لزوار المسجد.

يأتي هذا البرنامج من توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أفضل وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.