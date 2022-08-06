توزيع درجات الشهادة الثانوية العامة 2022 والدرجات النهائية لمواد علمي رياضة وعلوم وأدبي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات الثانوية العامة 2022 لجميع المواد، والعلوم الأساسية، والرياضة، والعلوم والآداب، والدرجات النهائية لكل مادة.

يجب على الطلاب والطالبات من جميع الأقسام العلمية والرياضية والأدبية معرفة توزيع درجات الثانوية العامة التي تخص جميع المواد التي تحدد المجموع الكلي للطالب، وهل هو ناجح أم راسب.

توزيع درجات الثانوية العامة

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن توزيع درجات الثانوية العامة يختلف من مادة إلى أخرى وحسب التقسيم الذي يدرس فيه الطالب والذي ينتهي بالصف النهائي للصف الثالث من المواد الأساسية الثانوية، و الذي تم الحصول عليه من بين الأوائل.

وننشر لطلاب المرحلة الثانوية الثالثة توزيع درجات الثانوية العامة على جميع الأشخاص وجميع المواد للعام الدراسي الحالي 2022.

توزيع الثانوية العامة 2022 درجات العلم والعلم

كان توزيع درجات الثانوية العامة 2022 في العلوم والعلوم على النحو التالي

اللغة العربية 80 علامة (40 سؤال لكل سؤال علامتين).

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة (30 سؤالاً لكل سؤال درجة).

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة (26 سؤال لكل سؤال درجة).

الكيمياء 60 درجة (40 سؤال لكل درجة).

الجيولوجيا 60 درجة (40 سؤالاً لكل سؤال درجة).

علم الأحياء 60 درجة (40 سؤالاً لكل درجة).

الفيزياء 60 درجة (40 سؤال لكل درجة).

الدرجات النهائية لشهادة الثانوية العامة

أما بالنسبة لتوزيع الدرجات النهائية للشهادة الثانوية العامة 2022 علم الرياضة فهو كالتالي

اللغة العربية 80 علامة (40 سؤال لكل سؤال علامتين).

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة (30 سؤالاً لكل سؤال درجة).

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة (26 سؤال لكل سؤال درجة).

الكيمياء 60 درجة (40 سؤال لكل درجة).

الفيزياء 60 درجة (40 سؤال – نقطة واحدة لكل سؤال).

الجبر والقياس المجسم 30 علامة (20 سؤالًا لكل سؤال دراسي).

التفاضل والتكامل 30 درجة (20 سؤال – نقطة واحدة لكل سؤال).

ديناميات 30 درجة (20 سؤالًا لكل سؤال درجة).

الإحصائيات 30 درجة (20 سؤال – نقطة واحدة لكل سؤال).

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 أدبي

أما بالنسبة لتوزيع الثانوية العامة الأدبية لعام 2022 فهي