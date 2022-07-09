توزيع دليل الإرشاد المكاني لـ المسجد الحرام بـ 5 لغات على الحجاج

وزعت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية دليلاً إرشادياً مكانياً للمسجد الحرام على ضيوف الرحمن. يأتي المرء لأداء طواف الإفاضة بـ (5) لغات عالمية (العربية – الإنجليزية – الأردية – الفرنسية – الإندونيسية).

دليل التوجيه المكاني

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية المهندس أديب بن حسن كاظم إلى أن “دليل التوجيه المكاني للمسجد الحرام” أحد خدمات نظام التوجيه المكاني للمسجد الحرام، والذي يتم تطويره وتحديثه باستمرار لمخاطبة جميع شرائح الزوار والحجاج وإثراء تجربتهم.

توضيح لجميع الخدمات

وأضاف أن دليل التوجيه المكاني للمسجد الحرام يساهم في توضيح كافة الخدمات المقدمة للحجاج في المسجد الحرام، مثل (مواقع الحمامات، مواقع توزيع العربات، مواقع المراكز الصحية، توجيه المكاتب، المكاتب المفقودة والمفقودة، وغيرها). ).