توزيع مظلات على قاصدات المسجد الحرام

وزعت الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية للمرأة في الحرمين الشريفين ممثلة بمديرية الخدمات الاجتماعية والمتطوعين للمرأة، أمس، سلسلة من المظلات على الحجاج في المسجد الكبير لحمايتهم من أشعة الشمس في الفناء، في إطار جهود الرئاسة العامة لتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

لفتة إنسانية

وأوضحت وكيلة الوزارة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية للمرأة، الدكتورة عبير بن محمد الجفير، أنه تم توزيع عدة (مظلات على الزائرات بساجرادا) في بادرة إنسانية من قبل موظفي الوكالة لإعفائهن من أشعة الشمس.، أثناء أداء الطقوس بروحانية وتقليل أعباء التعرض لحرارة الشمس.

تحسين النظام

وأشار الجفير إلى أن مثل هذه المبادرات من قبل المجتمع الإنساني تهدف إلى تحسين المنظومة الإنسانية والارتقاء بها بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة من خلال نقل رسالة الحرمين الشريفين إلى العالم.