توزيع مناديل على الجمهُور فِيْ حفل تامر عاشور بجدة

اندهش الجمهُور فِيْ مسرح “بانش مارك” بجدة من توزيع الأوشحة قبل حفل الفنان المصري تامر عاشور الذي أدى خلاله العديد من أغانيه القديمة والجديدة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فِيْديو تظهر الشركة المنظمة وهِيْ توزع علبة مناديل، رسمت عليها صورة تامر عاشور وكتبت كلمة “آسف”. لأن بعض أغاني تامر تجعل الجمهُور يبكي.

كلمة “وداعا” هِيْ أغنية لتامر عاشور قدمها عام 2014 على ألبوم “ليا نظرة” من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وينتمي إلَّى اللون الرومانسي.

ونشر تامر بنفسه صورة له وهُو يرتدي طرحته عبر حسابه على تويتر، ظهر فِيْها وهُو يبكي (مرشح البكاء)، وعلق عليها بقوله “أهل جدة جاهزون”، مع مقطع فِيْديو قصير يُظهر الوشاح. . ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية.

وتجدر الإشارة إلَّى أن الحفل شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهُور الذي أشاد بتنظيم الهِيْئة العامة للترفِيْه فِيْ المملكة العربية السعودية للحفل والشركة المنظمة، حيث علق أحدهم “حفل الاستقبال والتنظيم وشاشة العرض. المنظمون، تتم دراسة كل شيء، وآمل أن أرى جميع الحفلات الموسيقية لفنانين رفِيْعي المستوى فِيْ هذه المنظمة “.

شارك عازف الكَمْان المصري محمود سرور فِيْ الحفل بأداء منفردة ألحان شهِيْرة، وسط تفاعل كبير من الجمهُور مع الفنانين الذين عبروا عَنّْ سعادتهم، كَمْا عبر فِيْ تعليقات الحفل، “حفلة. للتاريخ. والله شكرا لك مارك بانش وشكرا لك اعظم فنان عربي “.

وشكر سرور رئيس الهِيْئة العامة للترفِيْه المستشار تركي آل الشيخ والشركة المنظمة، حيث كتب عبر حسابه على تويتر “الله يسعدك كَمْا أسعدتني اليوم بدعوتك الكريمة وشكرا”.

بيعت تذاكر الحفل الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، 3 سبتمبر، فِيْ أقل من ساعة بعد نشرها على الموقع المخصص لبيعها، والذي بلغ حوالي 7000 مقعد.

أكد الرئيس التنفِيْذي لشركة Punch، مارك محمد زكي حسنين، فِيْ حديث لوسائل الإعلام، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فِيْها بيع حفل عاشور خلال الساعة الأولى من إطلاقه، مشيرًا إلَّى أن جمهُور الفنانة بدأ قريبًا. .