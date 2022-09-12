توزيع منهج التربية البدنية للمرحلة الابتدائية 1444 ، تسائل العديد من اولياء الأمور حول الموعد التي سيتم توزيع المناهج وخاصة منهج التربية البدنية ، التربية البدنية والدفاع عن النفس من الموضوعات المهمة التي تساعد الطلاب على الاهتمام بصحتهم البدنية والجسدية وتعليم مبادئ الدفاع عن النفس للأطفال ومساعدتهم على زيادة الوعي بكيفية الحفاظ على صحتهم العقلية ولياقتهم البدنية ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

منهج التربية الرياضية للمرحلة الابتدائية 1444

تعتبر مادة التربية الرياضية من المواد التعليمية المعتمدة ضمن مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية، وتسمى مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس، وتدرس لجميع المراحل الدراسية في المرحلة الابتدائية، لتعليم الأطفال كيفية الحفاظ على صحة أجسامهم، وتعليمهم الممارسات الرياضية الصحيحة، بالإضافة إلى تعليمهم أساليب الدفاع عن النفس الصحيحة، ويتلقى الطلاب والأطفال العديد من التمارين التي تعزز صحتهم البدنية وتعزز نشاطهم العقلي، ويتم تدريس بعض المناهج النظرية للطلاب لدعم تعاليم التدريب.

توزيع منهج التربية الرياضية للمرحلة الابتدائية 1444

يعتبر منهج التربية البدنية من المناهج التربوية المهمة التي يلتقي بها جميع الطلاب في جميع مراحل المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية، ويتم تدريس المادة وفق منهج محدد معتمد من وزارة التربية والتعليم، لذلك سنوفر مع توزيع منهج التربية الرياضية في المرحلة الابتدائية على النحو التالي

توزيع منهج التربية الرياضية للصف الأول الابتدائي 1444

من المقرر تدريس التربية البدنية لطلاب السنة الأولى على مدى 3 دروس في الأسبوع، ومن خلال الجدول التالي سنعرض لك خطة توزيع المناهج الدراسية بالتفصيل

الإسبوع الدروس / الخبرة التعليمية الأول التعرق – الرشاقة – الطقطقة بشكل صحيح ثانيا المشي الصحيح – إمساك الكرة بكلتا يديه بشكل صحيح ثالث إمساك الكرة بكلتا يديه بشكل صحيح – إدراك الجسم أثناء الحركة – المرونة. الرابع الجلوس الصحيح – الحق في الركض الخامس ضعف التوازن على الركبة والساق – دحرجة الكرة بكلتا يديه من أجل الثبات والحركة. السادس دحرجة الكرة بكلتا يدي الثبات والحركة – مسارات الحركة – الاتزان. السابع القفزة الصحيحة في مكانها – تمديد مفصل الكتف إلى أقصى حد له – التوازن في الركبة والقدم. ثامنا دحرجة الكرة بيد واحدة القبب في جميع الاتجاهات – إدراك القوة اللازمة لتحريك شيء أو جزء منه. تاسع مقدمة عن التايكوندو – توقف الانتباه “Moa – Suji” – قبضة يد الإغلاق – الوقوف المتوازي – الوقوف “بجانب Suji” العاشر لكمة ذات قلب مستقيم “Ulgel Jiroji” الحاديه عشر لكمة مستقيمة للأمام من ثبات “Momtung-Jiroji”. الثاني عشر ة عامة الثالث عشر ة عامة

توزيع منهج التربية الرياضية للصف الثاني الابتدائي 1444

يتلقى طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي التربية البدنية بمعدل 3 دروس في الأسبوع. وجاءت خطة توزيع المنهاج في الفصل الأول لعام 1444 على النحو التالي

الإسبوع الدروس / الخبرة التعليمية الأول تغير في معدل التنفس وتفسيره المبسط أثناء المجهود البدني – خفة الحركة – تصحيح الانزلاق من الجري. ثانيا الانزلاق الصحيح من الركض – اسحب المقاومات بطريقة آمنة وفعالة – قف من مربع جالس مع تمديد الذراعين للأمام. ثالث الوقوف متصالبة وذراعاه ممدودتان – مرر الكرة بيدين من الأسفل بشكل صحيح. الرابع الوعي بالبيئة المحيطة أثناء النشاط البدني – المرونة – تصحيح الحجل. الخامس الحجل الأيمن – الدفع الصحيح بطريقة آمنة وفعالة – توازن الإمام من الاستقرار. السادس الوعي بحركات الزملاء أثناء النشاط البدني – التوازن – القفز الصحيح. السابع القفز الصحيح – انحناء الجسم الصحيح ثامنا تمرير الكرة بيد واحدة – استخدم الأدوات والأجهزة برفق أثناء ممارسة النشاط البدني. تاسع الركلة الأمامية “Ab Chaji” من الثبات – الوعي بأجزاء الجسم أثناء أداء الركلة الأمامية “Ap Chaji” العاشر حجب استقرار Olgelmaki من أسفل إلى أعلى – الوعي بأجزاء الجسم أثناء أداء كتلة من أسفل إلى أعلى. الحاديه عشر تمرين الضغط الخارجي “mumtung maki” – الوعي بأجزاء الجسم أثناء أداء تمارين الضغط الخارجية. الثاني عشر ة عامة الثالث عشر ة عامة

توزيع منهج التربية الرياضية للصف الثالث الابتدائي 1444

على غرار الصفين الأول والثاني من المدرسة الابتدائية، يدرس طلاب الصف الثالث التربية البدنية 3 مرات في الأسبوع. خطة منهاج الخبرة التعليمية هي كما يلي

الإسبوع الدروس / الخبرة التعليمية الأول ماذا يحدث للقلب أثناء الأنشطة البدنية البسيطة – الرشاقة – الانزلاق الصحيح في اتجاه الظهر والجانب. ثانيا تصحيح الانزلاق في اتجاه الظهر والجانب – الاستلقاء بشكل صحيح على الظهر مع تغيير الاتجاه – تحريك الأداة فوق الرأس بثبات وإنصاف. ثالث ارتداد الكرة بالأيدي على الأرض – الإدراك الحركي أثناء النشاط البدني. الرابع المرونة – يسقط الجانب الأمامي والجانب بشكل صحيح – الموضع الصحيح على القرفصاء مع تغيير الاتجاه. الخامس الوقوف على الرأس بشكل صحيح السادس ارتداد الكرة بيد واحدة على الأرض – إدراك حركي أثناء النشاط البدني. السابع التوازن – التراجع بشكل صحيح – طعن القدمين بالتناوب في جميع الاتجاهات. ثامنا المقياس الجانبي – كذاب الكرة باليدين في الهواء تاسع ركلة أمامية “Ab Chaji” من الثبات – إدراك أجزاء الجسم أثناء أداء الركلة الأمامية “Ab Chaji” العاشر ثبات Uglmaki من أسفل إلى أعلى – الوعي بأجزاء الجسم أثناء الطرد من أسفل إلى أعلى. الحاديه عشر الحجب من الخارج إلى الداخل “Momtung Maki” – الوعي بأجزاء الجسم أثناء القيام بعملية طرد للداخل من الخارج. الثاني عشر ة عامة الثالث عشر ة عامة

توزيع منهج التربية الرياضية للصف الرابع الابتدائي 1444

الصف الرابع الابتدائي هو الصف الأول في المراحل الابتدائية العليا والذي من المقرر أن يدرس منهج التربية البدنية بدرسين في الأسبوع، وسنعرض لكم خطة توزيع المنهج بالتفصيل من خلال الجدول التالي

الإسبوع الدروس / الخبرة التعليمية الأول الأوضاع الصحيحة للجلوس وأهميتها لسلامة الموقف – الأوضاع الصحيحة لرفع الأشياء وأهميتها لسلامة الموقف – اللياقة القلبية التنفسية – القدرة العضلية. ثانيا تمرير الكرة بالقدم الداخلية – الركض بالكرة بالقدم الأمامية. ثالث إسكات الكرة تحت القدم – تسديد الكرة بداخل القدم – القوانين الحديثة اللازمة التي تحكم اللعبة. الرابع القوة العضلية – السرعة – قبضة المضرب “القبضة الأمامية – القبضة الخلفية” – الاستعداد. الخامس الضرب – يخدم مع وجه المضرب السادس صد الكرة – القوانين الحديثة اللازمة المنظمة للعبة – اللياقة القلبية التنفسية – السرعة. السابع البدايات العالية والمواد القانونية الحديثة المرتبطة بها – التشغيل الصحيح والمواد القانونية الحديثة المرتبطة بها – الوثب الطويل والمواد القانونية الحديثة التي تحكم المنافسة. ثامنا يقف “Ab-Soji Walking Pause” – حامل الاندفاع الأمامي “Ab-Kobe” تاسع المهارات الهجومية لحركة “اللكنة الأمامية المستقيمة اولجيل – جروجي – موتمونج – جيروجي”. العاشر مهارات هجومية من حركة “ركلة امامية اب – شاجي”. الحاديه عشر تطبيقات الأداء “الجملة الحركية” – تعزيز نتائج التعلم

توزيع منهج التربية الرياضية للصف الخامس الابتدائي 1444

تجري خطة توزيع منهج التربية الرياضية للصف الخامس الابتدائي في جلسات مدتها أسبوعان، كما هو مبين في الجدول التالي

الإسبوع الدروس / الخبرة التعليمية الأول أهمية المشي الصحيح لسلامة الموقف – الطريقة الصحيحة للتسلق وأهميته لسلامة الموقف – الطريقة الصحيحة للتسلق وأهميته لسلامة الموقف – اللياقة القلبية التنفسية – القدرة العضلية. ثانيا تمرير الكرة بالجزء الخارجي من القدم – الركض بالكرة مع القدم من الخارج. ثالث إسكات الكرة بنعل القدم – تسديد الكرة بالقدم الأمامية – القوانين الحديثة اللازمة التي تحكم اللعبة. الرابع اللياقة القلبية التنفسية – القوة العضلية – الانتقال المستقيم الخامس ضربة خلفية – ضربة ساحقة السادس ركلة طيران عالية – قوانين ضرورية حديثة تحكم اللعبة – لياقة القلب والجهاز التنفسي – السرعة. السابع بدايات منخفضة والمواد القانونية الحديثة المرتبطة بها – العدو الصحيح والمواد القانونية الحديثة المرتبطة به – قفزة عالية في طريقة السرج والمواد القانونية الحديثة التي تحكم المنافسة. ثامنا مهارات الحركة الدفاعية صد من أسفل لأعلى “Ulge-Maki” تاسع المهارات الدفاعية للحركة الصد من الخارج إلى الداخل “Momtung – Maki” العاشر مهارات الحركة الدفاعية حجب “آري ماك” من أعلى إلى أسفل الحاديه عشر تطبيقات الأداء “الجملة الحركية” – تعزيز نتائج التعلم

توزيع مناهج التربية الرياضية للصف السادس الابتدائي 1444

الصف السادس هو الصف الأخير في المراحل الابتدائية العليا، وسنعرض لكم خطة توزيع منهج التربية الرياضية على طلابه من خلال الجدول التالي

الإسبوع الدروس / الخبرة التعليمية الأول التغيير في معدل ضربات القلب أثناء المجهود البدني وتفسيره المبسط – العلاقة بين كثافة التمرين ومعدل النبض – اللياقة القلبية التنفسية – القدرة العضلية. ثانيا ركض البزاقة – كتم صوت الكرة بالجزء الخارجي من القدم ثالث ضرب الكرة بالرأس من الثبات – قواعد اللعبة الحديثة الضرورية. الرابع اللياقة القلبية التنفسية – التوافق – الانتقال العكسي الخامس خدمة تحت الذراع – ركلة طائرة ساقطة السادس نصف الطيران – قواعد اللعبة الحديثة الضرورية – اللياقة القلبية التنفسية – الرشاقة. السابع الجري في منحنى – عبور الحواجز أثناء الجري – الوثب الثلاثي والمسابقة الحديثة المقالات القانونية. ثامنا مهارات الحركة الدفاعية صد من أسفل لأعلى “Ulge-Maki” تاسع المهارات الدفاعية للحركة الصد من الخارج إلى الداخل “Momtung – Maki” العاشر مهارات الحركة الدفاعية صد “آري ماكي” من أعلى إلى أسفل الحاديه عشر تطبيقات الأداء “الجملة الحركية” – تعزيز نتائج التعلم

توزيع منهج التربية الرياضية للمرحلة الابتدائية 1444 pdf

تمت الموافقة على خطة منهج التربية الرياضية من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، ومن المقرر أن يتبعها المعلمون المسؤولون كما هو مذكور في الجداول السابقة. فيما يلي نعرض لكم توزيع مناهج المرحلتين الابتدائية والعليا

توزيع منهج التربية الرياضية للمرحلة الابتدائية الابتدائية pdf

المرحلة الابتدائية هي المرحلة التي تبدأ من الصف الأول الابتدائي وتنتهي بالصف الثالث الابتدائي. يمكن تحميل خطة توزيع منهاج التربية الرياضية للمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول لعام 1444 بصيغة pdf من خلال الرابط التالي “”.

توزيع منهج التربية الرياضية للمرحلة الابتدائية العليا pdf

تبدأ المرحلة الابتدائية العليا من الصف الرابع الابتدائي وتنتهي بالصف السادس الابتدائي. يمكن تحميل خطة توزيع منهج التربية الرياضية للمرحلة العليا للفصل الدراسي الأول لعام 1444 بصيغة pdf من خلال الرابط التالي “”.

توزيع منهج التربية البدنية للمرحلة الابتدائية 1444 ، تعد مادة التربية المدنية من المواد التي يحبها الكثير من الطلاب نتيجة طبيعة المنهاج الذي يعزز لديهم روح الدفاع عن انفسهم ، و إرشادهم الى المحافظة على القدرات العقلية والصحية ، حيث تدريس المادة وفق منهج محدد معتمد من وزارة التربية والتعليم .