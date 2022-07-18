توزيع هدايا تذكارية على ضيوف الرحمن بالمصليات النسائية

ووزعت وكالة شؤون الإرشاد العلمي والفكري والنسائي، التابعة لمجلس رئاسة الحرمين، الهدايا على الحجاج.

جاء ذلك بعد أن أطلقت الإدارة العامة لأدب المرأة والشؤون التربوية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والعمل التطوعي النسائي مبادرة بعنوان “ملتقى الحج” بالشراكة مع المجتمع المدني المعبدة.

مع تحياتي

وقالت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية والعمل التطوعي النسائي، بيان بنت سالم الهدالي، إن هذه الفعالية تستهدف ضيوف الله، بالإضافة إلى من يعملون لخدمة الحجاج وتنظيمهم. توزيع الهدايا التذكارية والهدايا النوعية عليهن في مصليات النساء.

وفي الختام أتقدم بالشكر والتقدير لوكيلة الأمين العام للشؤون العلمية والفكرية والإرشاد النسائي الدكتورة نورة بنت خليل الضويبي على اهتمامها واستعدادها لتفعيل مبادرات مجتمعية محددة يجري تنفيذها حاليًا. . من توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، بما يؤدي إلى تحسين نظام الخدمة للمرأة بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة في الرؤية 2030.