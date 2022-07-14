توزيع هدية خادم الحرمين من المصاحف على الحجاج المغادرين عبر منفذ الحديثة

بدأت اللجان المكلفة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والاستئناف والإرشاد بالجوف، أمس، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر ميناء حديثة.

تبرع خادم الحرمين الشريفين

وأوضح مدير عام الفرع محمد بن دخيل الدخيل أن هذا جزء من خطة التوزيع التي تنفذها الوزارة امتثالا للتوجيهات الشريفة بتوزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من مطبوعات مجمع الملك فهد. بمختلف الأحجام والترجمات لألفاظ القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية لجميع الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية المختلفة، ولعاملي الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

وأشار الدخيل إلى أن الوزارة وفرت كل الوسائل والإمكانيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، في إطار الجهود الكبيرة التي قدمتها قيادة هذا الوطن المبارك ورعاية الحرمين الشريفين وحجاجهم والاهتمام بهم. تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن.



وسوم ضيوف الرحمن الميناء الحديث هدية خادم الحرمين الشريفين