توزيع 11 ألف كتيب على ضيوف الرحمن ضمن برنامج ليشهدوا منافع لهم

ووزعت وكالة شؤون الإرشاد والإرشاد بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لشؤون القرآن والكتاب وإدارة الكتب أكثر من (11) ألف كتيب.

برنامج التبرعات

في حين بلغ عدد الكتب العلمية الموزعة على طلاب العلم (200) كتابا ضمن برنامج “الإهداء” الذي يهتم بنشر قيم الإسلام بين ضيوف بيت الله.

غرس أصول الكتاب والسنة

وأوضح مدير شؤون الكتاب نبيل شريفي أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من خلال تقديم الهدايا المتنوعة من الكتب الدينية والتعليمية بلغات مختلفة كالعربية والإنجليزية. والأردية والإندونيسية والتركية والفارسية وغيرها تستهدف الحجاج في هذا الموسم.