توزيع 200 ألف عبوة من مياه زمزم يوميًا للحجاج

رفعت الإدارة العامة لمشروع الملك عبد الله لري زمزم الجاهزية الكلية للمشروع. استعدادًا لاستقبال الطلب المتزايد على المياه المقدسة من زمزم، عبر نقاط التوزيع في موقع المشروع في كيدي.

تم الإشراف على الخطط التشغيلية الموضوعة للمشروع في مرحلة مبكرة، بحيث بلغت الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع (200) ألف زجاجة يومياً، حيث يعمل المشروع على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج وزوار الحرم. المسجد وتسهيل توصيل مياه زمزم المقدسة بأمان وصحة لطالبيها. .

وصرح مدير الإدارة العامة لمشروع ري الملك عبد الله زمزم وأمين لجنة الإشراف على المشروع الدكتور عبدالرحمن الخطابي أن هذه الخدمات والجهود تأتي في تنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة أن يحفظهم الله – لتقديم أفضل وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.