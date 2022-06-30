توزيع 300 ألف مظلة و150 ألف هدية على الحجاج

أكد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية في شؤون الحرمين، جانادي مدخلي، أن وكالة الخدمات الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، تهدف إلى توزيع 300 ألف مظلة و 150 ألف هدية على الحجاج.

الجودة والريادة

وتابع المدخلي، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن عمليات التوزيع تأتي ضمن حملة الرئيس العام “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها العاشر، تحت شعار “الجودة”. والريادة في الإدارة الجيدة والتميز في الرعاية والكرم في التفويض “.

المصحف والمعقمات

وأشار إلى أن الهدايا تشمل القرآن الكريم والأقنعة والمعقمات وكل ما يمكن أن يقدمه للحجاج داخل وخارج بيت الله الحرام.