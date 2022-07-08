توزيع 50 ألف وجبة لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوحدة شؤون الصيام والسفر، سلسلة من وجبات الإفطار على المصلين الصائمين وضيوف الله والعاملين في المسجد الحرام منذ بداية شهر ذي الحجة حتى يوم عرفة الذي تضمن (50) ألف وجبة جافة.

توزيع الفطور

قال إبراهيم الحجيلي مدير وحدة شؤون الصيام والسفر، إنه تم توزيع وجبات الإفطار على المصلين والحجاج والعاملين في المسجد الحرام.

وأكد أن هذه الجهود تتم بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، وبمتابعة نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام. . للشؤون التنفيذية والتطوير محمد بن مصلح الجابري.