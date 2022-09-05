توسع القطاع الخاص السعودي غير النفطي فِيْ أغسطس.. أسرع معدل منذ أكتوبر 2022

أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن القطاع الخاص غير النفطي فِيْ السعودية توسع فِيْ أغسطس بأسرع معدل له منذ أكتوبر من العام الماضي بعد أن عزز تحسن ظروف الطلب نشاط الأعمال.

ارتفع المتوسط ​​المعدل موسمياً للاقتصاد بأكَمْله إلَّى 57.7 فِيْ أغسطس من 56.3 فِيْ يوليو، متجاوزًا متوسط ​​السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8.

تشير القراءات فوق 50.0 إلَّى توسع فِيْ النشاط.

ونقلت رويترز عَنّْ ديفِيْد أوين، الخبير الاقتصادي فِيْ Standard & Poor’s Global، قوله إن مؤشر مديري المشتريات السعوديين يشير إلَّى مرونة إضافِيْة فِيْ الاقتصاد غير النفطي خلال أغسطس، مع استمرار النشاط التجاري والمبيعات فِيْ الارتفاع بحدة فِيْ السوق. على الرغم من التقارير التي تتحدث عَنّْ تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن “إجمالي الطلبات الجديدة ارتفع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر من العام الماضي، مدفوعة بتحسن طلب العملاء وزيادة الصادرات وانتعاش واسع النطاق فِيْ الظروف الاقتصادية منذ الوباء”.

أدت الزيادة القوية فِيْ طلبات التصدير الجديدة إلَّى ارتفاع الطلبات الجديدة، على الرغم من أنها ارتفعت بوتيرة أضعف قليلاً مما كانت عليه فِيْ يوليو، عَنّْدما بلغت أعلى مستوى لها فِيْ ثمانية أشهر.

ارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي، الذي يقيس النشاط التجاري، إلَّى 61.5 فِيْ أغسطس من 59.9 فِيْ يوليو، بما يتماشى تقريبًا مع متوسط ​​السلسلة البالغ 61.4.

تباطأ الارتفاع فِيْ تكاليف المدخلات للشهر الثاني على التوالي، بما يتماشى تقريبًا مع متوسط ​​السلسلة.

ارتفع مؤشر التوظيف الفرعي للشهر الخامس على التوالي، وإن كان بشكل هامشي وبوتيرة أبطأ إلَّى حد ما مما كان عليه فِيْ يوليو.

انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي، والذي يقيس توقعات النشاط خلال الـ 12 شهرًا القادمة، إلَّى أدنى مستوى له فِيْ ثلاثة أشهر لكنه ظل إيجابيًا.

وقال التقرير إن “درجة الإيجابية تراجعت للشهر الثاني على التوالي لكنها ظلت من أعلى المستويات التي شوهدت خلال العام ونصف العام الماضيين”.

وأضاف أن “الشركات التي أعطت نظرة مستقبلية إيجابية للأشهر الـ 12 المقبلة، تعتمد فِيْ الغالب على زيادة تدفقات الطلبات الجديدة، فِيْما أشار البعض إلَّى أن المشاريع القادمة وتحسينات الجودة يمكن أن تدعم النشاط أيضًا”.