توسيع الشراكة بين “دي بي ورلد” الإماراتية والصندوق الهندي للاستثمار

أعلنت DB World عَنّْ توسيع شراكتها الحالية مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية فِيْ الهند.

بموجب هذا التوسع، سيستثمر الصندوق رأس مال أولي قدره 22.5 مليار روبية هندية (حوالي 300 مليون دولار) فِيْ حصة ملكية تقارب 22.5٪ فِيْ شركة Hindustan Ports Private Limited، وهِيْ شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة DB World Group.

وسيصل استثمار الصندوق بموجب هذه الصفقة، وهُو أكبر استثمار منفرد من قبل Prime National Investment and Infrastructure Fund، إلَّى حوالي 500 مليون دولار.

تخضع هذه الصفقة لشروط الإكَمْال المعتادة ومن المتوقع أن تغلق فِيْ مَوعِد لا يتجاوز الربع الأول من عام 2023.

محطات الحاويات الرائدة

تعد منصة Hindustan Ports Private Limited واحدة من منصات محطات الحاويات الرائدة فِيْ الهند مع سجل حافل بالنمو على المدى الطويل.

تدير الشركة 5 محطات حاويات تتعامل مع أكثر من 5 ملايين حاوية مكافئة، وهُو ما يمثل حصة تزيد عَنّْ 20٪ فِيْ السوق الوطنية.

تقع هذه المحطات فِيْ مراكز نمو إستراتيجية بما فِيْ ذلك مومباي / 2 / وموندرا وتشيناي وكوتشين.

سيؤدي هذا الاستثمار من الصندوق الرئيسي لصندوق الهند الوطني للاستثمار والبنية التحتية إلَّى توسيع الشراكة الحالية بين DB World والصندوق الوطني الهندي، الذي تم إنشاؤه من خلال إنشاء Hindustan Infralog Private Limited فِيْ عام 2022.

منذ إنشائها، قامت شركة Hindustan Infralog Private Limited باستثمارات كبيرة فِيْ مجال الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية، ومجمعات الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط، ومحطات شحن الحاويات، والمناطق الاقتصادية، والبنية التحتية لسلسلة التبريد، والخدمات اللوجستية التعاقدية، بهدف إنشاء منصة لوجستية متكاملة رائدة فِيْ السوق. .

فرص نمو مهمة

مع تطور سلسلة القيمة لتصبح أكثر تكاملاً، توجد فرص نمو كبيرة عبر الموانئ الهندية بأكَمْلها وفِيْ الخدمات اللوجستية، وتتمتع كل من شركة Hindustan Ports Private Limited و Hindustan Infralog Private Limited بمكانة جيدة لاغتنام هذه الفرص.

سيساعد رأس المال الأولي الذي توفره هذه الصفقة فِيْ تطوير بنية تحتية جديدة، وتعزيز كفاءات سلسلة التوريد، ودعم مبادرات النمو المستقبلية لشركة Hindustan Ports Pvt Ltd. سيؤدي الاستثمار فِيْ هذا الكيان المشترك إلَّى تحسين اتصال السلع، مما سيوفر المزيد من التكلفة – الكفاءة وتحسين تجربة العميل.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي لمجموعة DB World Group “إن توسيع شراكتنا مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية فِيْ الهند، والذي يتضمن منصتنا الاستراتيجية للموانئ الهندية، يعد امتدادًا طبيعيًا لعلاقتنا الحالية وتوحيد جهُود الطرفِيْن. التركيز على توفِيْر حلول سلسلة التوريد من البداية إلَّى النهاية، فمنذ بداية هذه الشراكة مع الصندوق، أحرزنا تقدمًا كبيرًا فِيْ بناء شبكة بنية تحتية لوجستية داخلية واسعة النطاق، والتي تأتي مكَمْلة لمنصة ميناء الحاويات لدينا. للحصول على مجموعة مهمة وواسعة من الفرص، وسوف تسمح لنا هذه الصفقة بتسريع الاستثمار عبر الموانئ والخدمات اللوجستية من أجل زيادة العوائد لأصحاب المصلحة المعَنّْيين لدينا. ”

قال Sujoy Bose، العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي للصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية فِيْ الهند “إن تعميق شراكتنا الحالية مع DB World لأكثر من 4 سنوات هُو دليل مهم على الفرص الكبيرة والجذابة فِيْ الموانئ الهندية والخدمات اللوجستية. وكذلك الرؤية الإستراتيجية. والإصلاحات الجارية فِيْ إطار خطة BM Jati Shakti الوطنية الرئيسية لبرنامج تطوير البنية التحتية، حيث سيمكن هذا الاستثمار المستثمرين المحليين والدوليين فِيْ الصندوق الهندي للاستثمار والبنية التحتية من اكتساب الزخم المطلوب فِيْ القطاع من خلال منصة فريدة وقابلة للتطوير مع وجود كبير لهم عبر المحطات Sea Containers والبنية التحتية اللوجستية للحاويات الداخلية.