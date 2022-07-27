توصيات جامعة نايف العربية لمواجهة حرائق الغابات

دعت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى اتخاذ إجراءات بشأن توصيات الدراسات والمؤتمرات والندوات التي نفذتها فيما يتعلق بالحد من حرائق الغابات، واتخاذ الإجراءات الوقائية في هذا الصدد، والعمل على تعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين. الدول العربية ورفع مستوى الاهتمام بالتحقيق في مثل هذه الحوادث، في ظل ما تشهده العديد من الدول العربية والدولية من حرائق غابات نتيجة موجات الحر الشديدة التي تشهدها العديد من الدول، وخاصة الدول العربية والدول في أوروبا وشمال إفريقيا ودول أخرى. أمريكا الشمالية، حيث دمرت الحرائق الغابات والمناطق الخضراء وتسببت في نزوح الآلاف من الأشخاص، مخلفة وراءهم أضرارًا مادية وبيئية.

خطط جامعة نايف العربية

ذكرت جامعة نايف العربية أنها الهيئة العلمية لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تعنى بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الأمنية العربية، بما في ذلك استراتيجية الحماية المدنية العربية. ضرورة تفعيل عمل تلك التوصيات التي أثيرت، وآخرها ندوة “الإجراءات الوقائية ضد الجرائم البيئية وحرائق الغابات” التي عقدت في يونيو 2022 م في مدينة أبها السعودية، بالتعاون مع الإمارة. منطقة عسير والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، واعتبرت الحرائق من أهم المشاكل الأمنية والبيئة العالمية بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص، لأنها أكثر استنزافًا للموارد الطبيعية والمادية. على المستويين العربي والعالمي، الأمر الذي يتطلب دعم الجهود للحد من هذه الحرائق ووضع آليات للتعامل معها.

وشهدت الندوة في ذلك الوقت استعراض العديد من البحوث العلمية وأوراق العمل والخبرات التي دعت جامعة نايف للعمل واتخاذ الإجراءات والاحتياطات لمنع هذه الحرائق والحد من تصنيع البعض من قبل البعض، مع العمل على تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول.، وتقديم الدعم الممكن في المجال البيئي وخاصة الجرائم البيئية وحرائق الغابات للحد منها.

بالإضافة إلى أهمية تبني مفهوم الإدارة المتكاملة للغابات لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتعزيز الدور العالمي واستخدامه بوسائله وأدواته المختلفة لتحقيق الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع.

كما يجري العمل على رفع مستوى الاهتمام بالتحقيق في حوادث حرائق الغابات والجرائم البيئية لتحديد الأسباب الصحيحة والواضحة التي تساهم في تحسين القرار، والعمل على خلق انسجام تام بين الجهات المعنية، مع استخدام التقنيات. أوصت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بضرورة تشكيل فرق عمل متخصصة ذات خبرة في الدول التي تعاني من الجرائم البيئية وحرائق الغابات. لاتخاذ تدابير عملية لمنع استمرارها.

حرائق الغابات حول العالم

يخوض الآلاف من أفراد الدفاع المدني والحماية المدنية في دول مثل تونس والمغرب وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان حرائق مستمرة منذ عدة أسابيع، مجهزين بطائرات إطفاء وسيارات حديثة و أدوات متطورة يسعون من خلالها للسيطرة على هذه الحرائق، وسط نشاط متزايد، وساهمت سرعة الرياح في توسعها الجغرافي، مما أجبر آلاف السكان على هجر منازلهم وممتلكاتهم، التي احترقت العديد منها بسبب النيران. لتحسين عدد فرق المكافحة ومحاولة السيطرة عليها بأسرع ما يمكن ؛ لأنها تمثل تهديدا أمنيا وبيئيا واقتصاديا كبيرا.