توصية طبية تؤجل عودة أكرم توفيق للمشاركة في مباريات الأهلي

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز، تعيين أكرم توفيق في قائمة الفريق للمباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعافيه من الإصابة.

وطالب أكرم توفيق الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي سواريس، بالانضمام إلى قائمة المارد الأحمر في المباريات القادمة ودخول المباريات شيئًا فشيئًا للاستعداد بقوة لبداية الموسم الجديد.

تعافى أكرم توفيق مؤخرًا من إصابة في الرباط الصليبي أصيب بها أثناء لعبه في المباراة الافتتاحية للمنتخب المصري أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية السابقة.

رفض الجهاز الفني للنادي الأهلي طلب أكرم توفيق المشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

وجاء رفض الجهاز الفني لإعادة أكرم توفيق للمباريات بناء على توصية الطاقم الطبي للفريق بعدم الدفع للاعب خلال الفترة الحالية، خوفا منه، خاصة أنه لم يشارك في التدريبات الجماعية حتى وقت قريب.

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فاركو، غدا الأربعاء، في إطار الجولة 28 من مباريات الدوري المصري الممتاز.