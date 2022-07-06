توصية طبية تبعد نجم الأهلي عن مباراة فيوتشر

وغادر اللاعب أحمد عبد القادر حسابات الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بسبب عدم استعداده للمشاركة في المباريات.

أوصى الدكتاتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، بعدم مشاركة أحمد عبد القادر في مباراة الفريق القادمة ضد فيوتشر إف سي حتى يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وغاب اللاعب عن الأهلي في مباريات سابقة بسبب إصابة عضلة ضامة.

تعافى عبد القادر وبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي في الفترة الماضية، لكن طبيب الأهلي يرفض التعجيل بعودة اللاعب حتى اكتمال استعداداته.

يعتقد طبيب الأهلي أن عبد القادر سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة بيراميدز المقبلة والمقرر لها 16 يوليو.

وتعادل الأهلي مع الجونة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجونة يوم الثلاثاء في بطولة الدوري العام.