توصية لقاصدي المسجد الحرام تجنبوا الزحام والتدافع

حثت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين زوار المسجد الحرام على الالتزام بأشياء مختلفة لتجنب دخول الحرم الجامعي.

تجنب الصخب والضجيج

ودعت رئاسة الحرمين، في رسم بياني، زوار المسجد الحرام والحجاج إلى تجنب الازدحام والتدافع عند بوابات المسجد، وطالبتهم بمساعدة رجال وعمال الأمن.

الإجراءات المكثفة

تجري رئاسة الحرمين الشريفين استعدادات مكثفة لموسم حج 1444 م. ح- إطلاق سلسلة برامج وخطط لتقديم أعلى مستوى من الخدمات.

تقوم خطة رئاسة الحرمين الشريفين على التكامل والترابط مع الجهات المختلفة، وكذلك على تطبيق أعلى معايير حماية البيئة في خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين. حرصاً على سلامة الحجاج والزوار.