توضيح بشأن منع سارة الزكريا صاحبة “تيجي نتجوز بالسر” من الغناء بسوريا

أكد حسين كسيريه مدير أعمال الفنانة اللبنانية سارة زكريا أنه تم الاتصال برئيس نقابة الفنانين السوريين محسن غازي لمقابلته والاطلاع على آرائه فِيْ قضية منع سارة من الغناء فِيْ سوريا. بناء على الحفلات التي أحياها هناك ومعرفة مزاياه فِيْ هذا الملف.

وأوضحت كسيرة فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” أن الفنانة اللبنانية لم تطلع على قضية منع الغناء فِيْ الحفلات فِيْ سوريا سواء عبر الهاتف أو المراسلة، مشيرة إلَّى أن ذلك معروف عبر وسائل الإعلام، مشيرة إلَّى أن سارة تعمل من خلال النقابة. وتوجيهات وتحت سقف القانون .. والاتحاد فِيْ سوريا أو لبنان.

وأضاف مدير الأعمال لنجمة أغنية “تيجي تزوجنا سرا” أن الحفلات التي أحياها سارة زكريا فِيْ سوريا تمت تها للوقوف على مدى إثارة حديثها حول لبسها المبتذل أو الفاحش. كلمات لكنها لم تجد سببا لاتخاذ قرار المنع.

وأوضح حسين كسيرة “نتواصل مع النقابة لتحديد مَوعِد، ونبحث عَنّْ النقيب للدفاع عَنّْ رغباته ومتسولينه وتعليماته. بالتأكيد إذا حدث خطأ مع أي مطرب فِيْ أي حفلة، مع العلم أننا نراجع كل حفلات فِيْ سوريا لا نجد أنفسنا ننطق بأي كلام فاحش أو غيره “.

وأشار إلَّى أنه من المؤكد أن لدى رئيس نقابة الفنانين السوريين أسباب هذا القرار التي ستتم تها عَنّْد لقائه أو مع المهتمين بالاتحاد بقرار المنع، وتابع “سنبقى تحت سيطرة النقابة. السقف والاطلاع على المعالجة القانونية فِيْ هذا الأمر ”.

اشتهرت سارة زكريا مؤخرًا بأغنيتها “تيجي نتزوج بالسر”، بينما قادت كلمتها الشهِيْرة “سكسونية” الاتجاه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فِيْ مصر، حيث يتداولها حاليًا رواد الاتصال على نطاق واسع.

نشبت حالة من الجدل فِيْ الأيام الأخيرة، بعد أن أعرب اتحاد الفنانين السوريين عَنّْ استيائه الشديد من استخدام ألفاظ مسيئة وألفاظ نابية فِيْ أغاني بعض الفنانين، كَمْا أصدر نقابة الفنانين محسن غازي قرارات بمنع فنانين من الغناء فِيْ سوريا، وهِيْ سارة زكريا وريم السواس.

وأكد محسن غازي، بحسب بيانات صحفِيْة، أن الاتحاد سيتخذ إجراءات بحق أي فنان يستخدم كلمات وعبارات “مهِيْنة أو طائفِيْة” فِيْ أغانيه، تحت طائلة المسؤولية، مضيفا أن القضايا قد تمنعهم من إقامة حفلات فِيْ الأراضي السورية. .. .