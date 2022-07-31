توضيح من حساب المواطن حول موعد دراسة الأهلية

جدد حساب المواطن تأكيد موعد دراسة الأهلية للمتقدمين الجدد للبرنامج.

تلقت خدمة المستفيد سؤالاً من أحد الملتحقين الجدد قال فيه “هل استوفي جميع الشروط والأهلية لم يتم دراستها بعد” أجابت بالقول إذا تم تقديم الطلب قبل تاريخ “16 يوليو”، فسيتم دراسة الأهلية وسيتم إخطارك باستيفاء متطلبات الأهلية من خلال حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية. من الشهر . أغسطس المقبل.

سجل للحصول على حساب مواطن

أتاح البرنامج مؤخرًا تسجيل الأشخاص الذين لم يسجلوا مسبقًا أو الذين تم حذف حساباتهم من خلالها نهاية لهذه الغاية من خلال الخطوات التالية

1- رقم قياسي جديد

2- تفاصيل الطلب

3- قم بتعبئة البيانات

4- تقديم طلب

شروط الأهلية

لاستيفاء متطلبات الأهلية في برنامج حساب المواطن، يجب أن يكون المسجل مواطنًا سعوديًا، باستثناء ابن المواطن وابنته، والزوج أو الزوجة غير السعوديين، وحاملي بطاقة التنقل، ويجب أن يكون المستفيد مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة. بحيث لا يقيمون خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من الملاجئ أو السجون الحكومية، وأن البيانات التي يتم الإفصاح عنها تتوافق مع بيانات الجهات ذات الصلة، بينما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعددها. الأعضاء وأعمار المعالين إذا كانوا فوق أو أقل من 18 عامًا.

الفرق بين الأهلية والأهلية

وسبق أن أشار البرنامج إلى أن الاختلاف بين الاستحقاق والأهلية هو أن شروط الاستحقاق تشمل جنسية المستفيد الرئيسي، وكذلك معايير الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.