توطين إدارة المشاريع وقطاع الغذاء وسلاسل الإمداد قريبًا

كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين وتمكين المرأة ماجد الضوي، عن القطاعات المستهدفة في الفترة المقبلة للتوطين.

القطاعات المستهدفة

وقال الضوي لبرنامج يا هلا الذي يبث على قناة روتانا الخليج مع الصحفية مفرح الشقاقي توطين إدارة المشاريع وسلاسل الغذاء والتوريد هو الهدف التالي قريبا.

وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين وتمكين المرأة في حوارها مع # فنتاستيك أعلن من خلال برنامج يا هلا توطين إدارة المشاريع وصناعة الأغذية وسلاسل التوريد هو الهدف التالي … قريباً@الظاهرة# يلة_برنامج #Rotana_Gulf pic.twitter.com/tTqYas9vIP

– يا هلا شو (YaHalaShow) 28 يونيو 2022

برامج التوطين

وأشار إلى أن برامج السعودة رفعت عدد السعوديين إلى 2.6 مليون، وهو أعلى رقم على الإطلاق في القطاع الخاص، ورفعت نسبة مشاركة المرأة إلى 35٪.