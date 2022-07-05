توفير خرائط تفاعلية للحركة المرورية لحج 1444

قدمت حركة المرور السعودية خرائط تفاعلية لحركة المرور لحج 1444 هـ، في إطار تسهيل حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة وتوفير أرقى وسائل الراحة لهم.

في إطار تسهيل عبور الحجاج بين المشاعر المقدسة وتزويدهم بأرقى وسائل العزاء ؛# المرور_السعودييوفر خرائط مرورية تفاعلية للحج عام 1444. للاستفادة من الخرائط يمكنك زيارة الرابطhttps//t.co/ip9kQ662V8# سلام_آمن pic.twitter.com/k6If9XavbF

– المرور السعودي (eMoroor) 4 يوليو 2022

استفد من الخرائط

وقالت حركة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الاثنين للاستفادة من الخرائط يمكنكم زيارة الرابط التالي هنا.

الخرائط المرورية لحج 1444 هـ

الخرائط عبارة عن معلومات تفصيلية عن حركة مرور الحج 1444 هـ، متضمنة تعليمات نقل الحجاج بالحافلات أو السيارات الخاصة، والبيانات الصادرة عن الأمن العام في هذا الشأن.

ولتنزيل تطبيق خريطة المرور للحج 1444 هـ عبر الأيفون من هنا وللأندرويد من هنا.