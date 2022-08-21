توفِيْر الغاز.. ما علاقة المفاعلات النووية فِيْ ألمانيا

استبعدت الحكومة الألمانية تمديد عمر المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية لتوليد الكهرباء فِيْ بلاده من أجل توفِيْر الغاز.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الأحد إن هذا سيوفر 2٪ فقط من استهلاك الغاز.

وأضاف، خلال نقاش عام مع المواطنين، أن هذه النسبة لا تكفِيْ لتبرير تجديد النقاش بشأن الاستغناء عَنّْ الطاقة النووية فِيْ ظل الاتفاق بالإجماع على التخلي عَنّْها.

ومن المقرر إغلاق محطات الطاقة النووية هذه بحلول نهاية العام بموجب قانون قدمته حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بعد الأضرار التي لحقت بمفاعل فوكوشيما فِيْ اليابان فِيْ عام 2011.

وقال هابيك “إنه قرار خاطئ بالنظر إلَّى المبلغ الضئيل الذي سنوفره”. لكنه قال إنه منفتح على إطالة عمر محطة للطاقة النووية فِيْ بافاريا إذا أظهر اختبار الإجهاد أنه من الضروري ضمان إمدادات كهربائية مستقرة فِيْ الشتاء. من المقرر الإعلان عَنّْ نتائج الاختبارات فِيْ الأسابيع المقبلة.

حديث يتعارض مع ما توقعه وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، فِيْ يوليو 2022، من أن بلاده ستضطر إلَّى تمديد عمل المفاعلات النووية فِيْ ظل أزمة الطاقة الحالية، داعياً إلَّى هذه الخطوة.

وقال “القضية ليست حول سنوات عديدة، وربما يتعين علينا قبول فكرة استمرار الحاجة للطاقة النووية فِيْ عام 2024”.

وحذر ليندنر من احتمال حدوث نقص ليس فقط فِيْ التدفئة ولكن أيضًا فِيْ الكهرباء إذا استخدم المزيد من المواطنين الكهرباء للتدفئة وشراء مراوح التدفئة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

وأشار النائب الثاني للمستشار أولاف شولتز إلَّى أنه لا يمكن لألمانيا الاعتماد على الفحم البني كبديل لأسباب تتعلق بحماية المناخ، وقال إنه لهذا السبب يجب دراسة استمرار تشغيل محطات الطاقة النووية دون تحفظ.

وفِيْ السياق ذاته، أعرب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر كريستيان دوير، عَنّْ اعتقاده بأن تمديد فترة تشغيل المحطات النووية الثلاث المتبقية هُو مسألة تضامن أوروبي “، وليس ألمانيا وحدها التي تواجه طاقة جادة. أزمة، ولكن أوروبا كلها “.

وقال دور فِيْ تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن “الاتحاد الأوروبي يشير صراحة إلَّى الطاقة النووية كتقنية لتجنب الأزمة، ولا أعرف كَيْفَ سنشرح لشركائنا الأوروبيين أننا سنغلق مصادر آمنة للطاقة من أجل أسباب أيديولوجية، بينما فرنسا على وشك مواجهة أزمة كهرباء “.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز مطلع أغسطس عَنّْ دعمه لفكرة إطالة عمر 3 مفاعلات نووية فِيْ ألمانيا، وسط نقص حاد فِيْ الطاقة.

وبحسب وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، قال شولتز إن “إطالة عمر المفاعلات قد يكون منطقيًا”، لكنه لم يعلن التزامه بالفكرة.

يأتي ذلك وسط ضغوط من المعارضة لإعادة النظر فِيْ قرار اتخذ منذ بعض الوقت بإغلاق آخر مفاعل ألماني فِيْ ديسمبر، وسط مخاوف من آثار النقص الحاد فِيْ إمدادات الغاز من روسيا.

فكرة تمديد عمل المفاعلات محرجة لحزب شولتز وحزب الخضر البيئي، حيث تبنت حكومة الطرفِيْن قرار إغلاق المفاعلات النووية قبل عقدين، واعتبرت معارضة الطاقة النووية أساسًا. التي بنيت عليها هُوية حزب الخضر.

أظهرت أحدث البيانات الأولية من مشغلي تخزين الغاز الأوروبيين أن صهاريج تخزين الغاز الألمانية تم ملؤها بنسبة 75.43٪ من طاقتها فِيْ 12 أغسطس 2022، قبل أسبوعين من المَوعِد المحدد.

وفقًا للوائح الجديدة، بحلول 1 أكتوبر، يجب أن يكون مستوى الملء 85 بالمائة على الأقل و 95 بالمائة بحلول نوفمبر.

تعمل مرافق التخزين على تعويض التقلبات فِيْ استهلاك الغاز وبالتالي تشكل نوعًا من العوائق أمام سوق الغاز. تحاول الحكومة الألمانية التأكد من أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة تقريبًا بحلول الشتاء.

الهدف هذا العام هُو مساعدة البلاد على الاستعداد بشكل أفضل للخسارة الكلية المحتملة للإمدادات الروسية فِيْ الشتاء.

ولأغراض المقارنة، ستكون كَمْية الغاز المخزنة عَنّْد مستوى 95٪ تقريبًا هِيْ نفس كَمْية الغاز التي تم استخدامها على الصعيد الوطني خلال شهري يناير وفبراير 2022.

أصبحت مستويات التخزين الحالية المرتفعة ممكنة بسبب الاستهلاك المنخفض خلال الصيف والواردات القوية من شمال غرب أوروبا.

تعتمد ألمانيا – أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا – على الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا، والتي تمثل 35٪ من وارداتها من الوقود.

فِيْ منتصف يوليو 2022، ذكرت وكالة التصنيف موديز أن ألمانيا خفضت بالفعل اعتمادها على الغاز الروسي، لكن الحديث عَنّْ تقليل اعتمادها على هذا الغاز إلَّى 10٪ حتى عام 2024 ليس سوى طموح.

وقالت الوكالة “اعتماد ألمانيا على واردات الغاز الروسي انخفض بنسبة 30٪ من 60٪ حتى الآن، وهِيْ تعمل على تنويع مصادرها من الغاز الطبيعي المسال”.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فإن واردات ألمانيا من الغاز الروسي تراجعت من 55 فِيْ المائة إلَّى 26 فِيْ المائة من حاجة البلاد حتى نهاية حزيران (يونيو) 2022. وهناك توقعات بانخفاض نسبة الغاز الروسي حتى نهاية تموز (يوليو) إلَّى حوالي 10٪ من كَمْية الغاز التي تستهلكها ألمانيا.

أعلنت شركة الطاقة الروسية “غازبروم”، عَنّْ خفض التدفق اليومي للغاز إلَّى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، ابتداء من 27 يوليو 2022، إلَّى 20٪، أي ما يعادل 33 ​​مليون متر مكعب من الغاز عبر أهم خط إمداد لألمانيا، وعزا التخفِيْض. لإصلاح التوربينات الأخرى.

خفضت روسيا شحنات الغاز مرتين فِيْ يونيو، قائلة إن خط أنابيب الغاز لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي دون إصلاح التوربينات فِيْ كندا ولم يعد إلَّى روسيا بسبب العقوبات الغربية على موسكو فِيْ أعقاب حربها فِيْ أوكرانيا.

واليوم تقوم ألمانيا بجولة فِيْ مختلف دول وقارات العالم من أجل توفِيْر إمدادات الغاز، وكانت آخر جولة زيارة المستشار أولاف شولتز إلَّى كندا على أمل إنقاذ أكبر اقتصاد أوروبي من مشكلة الغاز.